Obeta se odprtje maloobmejnih prehodov

Notranji ministerAleš Hojsin državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič sta si sicer danes skupaj z metliškim županom ogledala tudi mejni prehod Metlika.

Glede rešitev gostega osebnega in tovornega prometa, ki ga v Metliki ob koncih tedna povzroča prehajanje tamkajšnjega mejnega prehoda, je Hojs napovedal, da bodo skušali po organizacijski plati in v dogovoru s hrvaškimi varnostnimi organi doseči, da bi ti ob kritičnih konicah okrepili svoje moštvo.

Sicer pa so se na pobudo metliškega župana danes pogovarjali tudi o tem, da bi ministrstvo za infrastrukturno "morda našlo rešitev" za tovorni promet čez prelaz Vahta na Gorjancih na cesti Novo mesto - Metlika. Uredili naj bi ga sicer podobno kot na nekaterih drugih mejnih prehodih in omejili vožnjo večjih tovornjakov.

Minister Hojs omenjeno rešitev oz. sestanek za iskanje rešitve pričakuje v nekaj tednih, omejitev prometa pa bi bilo možno izpeljati do jesenskih mesecev.

Državni sekretar Mihelič je ob tem napovedal, da se bodo problemu nenormalnega povečanja tovornega, tranzitnega in lokalnega prometa prek mejnega prehoda Metlika, do katerega prihaja predvsem v poletnih mesecih, posvetili čim prej in sicer s čim hitrejšim zagonom gradnje južnega kraka ceste tretje razvojne osi v Beli krajini.

Omenjeni projekt je Mihelič označil za eno od prioritet. Kot je dodal, so se z metliškim županom danes dogovorili tudi o dejavnostih, potrebnih za čimprejšnjo"aktivacijo in začetek gradnje ceste tretje razvojne osi - jug".

Župan Zevnik upa, da so prišli do določenega konsenza glede gradnje ceste tretje razvojne osi v Beli krajini. Opozoril pa je na nujnost gradbenih del v Metliki sočasno z gradnjo predora pod Gorjanci, saj bi Metliko brez tega po izgradnji novomeškega dela omenjene ceste doletela še gostejši promet in prometna zagata.