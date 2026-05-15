Slovenija

SDS, NSi in Resnica zahtevajo parlamentarno preiskavo o zadevi Black Cube

Ljubljana, 15. 05. 2026 16.51 pred 29 minutami 2 min branja 40

Avtor:
M.V.
Zahteva za preiskavo afere Black Cube

Poslanci SDS, NSi in Resnice so vložili zahtevo za parlamentarno preiskavo ravnanj agencije Sova in policije v zadevi Black Cube. Preiskovali sicer ne bi domnevnih povezav med podjetjem in SDS, ampak posredovanje informacij o tem v javnosti.

O zahtevi za preiskavo je prvi poročal portal Necenzurirano. Zahtevo so podpisali poslanci strank SDS, NSi in Resnice, tokrat brez podpisov Logarjevih Demokratov. Prvopodpisani je Zoran Stevanović. V zahtevi so zapisali, naj državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za "ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacije, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Republiki Sloveniji".

Podpisani poslanci zahtevajo, da se v preiskavi ugotovi dejansko stanje in morebitna politična odgovornost zaradi suma, da so bile v javnost predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalnimi strukturami. Te naj bi bile predstavljene kot verodostojne, čeprav naj ne bi bile utemeljene s podatki.

Black Cube
FOTO: POP TV

Poslance zanima tudi, ali so nosilci javnih funkcij ali z njimi povezane osebe vplivali na oblikovanje, interpretacijo in posredovanje informacij, da bi politično diskreditirali nasprotnike in vplivali na volilni proces ter voljo volivcev. Zanima jih tudi Sova. Specifično, ali je razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.

Kot navaja časnik, so prvo preiskavo glede Black Cube zahtevali poslanci Gibanja Svoboda in Levice, in sicer 10. aprila, ko so vložili zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije, ki bi ugotavljala okoliščine obiskov zasebnih izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS in potencialno vpletanje v slovenske volitve.

Dve preiskavi hkrati sta možni, bo pa o tem imel zadnjo besedo prav prvopodpisani pri današnji zahtevi Zoran Stevanović.

Pred volitvami se je na spletu pojavilo več posnetkov lažnih pogovorov oz. sestankov z vidnimi posamezniki. Nekateri izmed njih so bili nekdanji člani vlade Roberta Goloba. Na posnetkih so razlagali stanje v državi, omenjali vplivna imena ter koruptivne prakse. Kasneje se je izkazalo, da gre za način delovanja zasebnega izraelskega obveščevalskega podjetja Black Cube, katerega predstavniki so večkrat obiskali Slovenijo ter sedež stranke SDS.

Preberi še Dokument Sove razkriva: Izraelci z avtomobilom na dvorišču stavbe SDS
Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave
black cube presikava dz stevanović

KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
15. 05. 2026 17.20
Zdej pa vse posnetke na svetlo, kako je Aneks Alenka sunala 2.5 milijona tako je povedala njena strankarska kolegica, baje krade ko SRAKA..
Odgovori
0 0
DEJGALEJGA
15. 05. 2026 17.19
Za oprane glave so posnetki torej lazni.
Odgovori
+1
1 0
Castrum
15. 05. 2026 17.18
Pravilno! Popolna preiskava , da se vse razjasni.
Odgovori
+1
1 0
Podlesničar
15. 05. 2026 17.19
S parlamentarno preiskavo? 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
BBcc
15. 05. 2026 17.19
Ne bo polna. Samo tisti del, ki so se ujeli v prisluhe. To da je Janša izdajalec pa ne bojo.😂😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
BBcc
15. 05. 2026 17.17
Samo tisti del, ki njim ustreza.😂😂😂
Odgovori
+5
5 0
Naiskreni
15. 05. 2026 17.16
kako pa kaj jankoviceva tozba ninciki? najboljsi dokaz, da vsebina je pomembna...🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
15. 05. 2026 17.14
Stevo se praded se te sramuje, dobro ves da to kar delas ni moralno, prodal si se za “sitne pare”
Odgovori
+1
3 2
slim386
15. 05. 2026 17.13
Ko so dobili pizdjaka in dvojnega doktorja so krulili da gre za zlepljenke. A tukaj pa niso?
Odgovori
+4
4 0
Minifa
15. 05. 2026 17.13
Golob in Tanja Fajon sta sumljiva kako sta napolnila hlače in odstopila od tožbe tu smrdi, smrdi )) na Polno..
Odgovori
+1
3 2
Minifa
15. 05. 2026 17.14
Vse je jasno kriminal Golobistov in ostalo )) zdej pa na svetlo z posnetki..
Odgovori
+3
3 0
Cupko
15. 05. 2026 17.13
A SDS bo sam sebe preiskoval? Mi smo res banana republika
Odgovori
+1
3 2
Fluxx
15. 05. 2026 17.12
Tole bo ta nov vlada. Dolga 4 leta bodo
Odgovori
+0
1 1
royayers
15. 05. 2026 17.12
ta stevanovic bo ocitno drago placal funkcijo predsednika DZ
Odgovori
+2
3 1
royayers
15. 05. 2026 17.11
hehehe. zoki idemooo, s sds do bridkega konca!
Odgovori
+2
3 1
Gutenberg
15. 05. 2026 17.10
Kakšni posnetki 'lažnih pogovorov'???! Pogovori so bili potrjeni za pristne.
Odgovori
+6
6 0
Jezna lepookica
15. 05. 2026 17.09
Za desničarje res velja: napad je najboljša obramba.
Odgovori
+2
4 2
ThorStorm666
15. 05. 2026 17.09
To afero je ustvaril lažnivi levičarski golobizem
Odgovori
-1
6 7
Jezna lepookica
15. 05. 2026 17.09
Sds?! Ti se pa res norčujejo iz Slovencev!
Odgovori
+3
7 4
VladaPada
15. 05. 2026 17.09
Želimo se preiskave vseh ministrstev in ištitucijkjer so naseljeni pacienti iz Levice. Preden bodo spakirali kadejo kot srake.
Odgovori
+1
4 3
Defragment
15. 05. 2026 17.08
Kaj je sedaj z onimi forenzničimi rezultati za prisluhe, ki so jih poslali v tujino? So jih dobili? Izgleda, da so pristni. Klemenčičeva, Pipanova in Vukovička so torej le povedale kar so povedale. Nič AI pa to. Samo ne! Pri nas velja le, da “ kill the messenger”. To da krade kdor uspe pri nas ni težava.
Odgovori
+5
6 1
Frincko
15. 05. 2026 17.07
To je tako problematično, kot da bi dal volku ovce za čuvat. Poden od podna. Ni problem, da je SDS najela tujo obveščevalno službo, da razkrije korupcijo ampak to, kdo je to dal v javnost. Tile desnuharji res nimajo nobenega filtra.
Odgovori
+2
5 3
biggbrader
15. 05. 2026 17.14
Tole župo si je golobova vlada, predvsem zaradi Golobovega netaktnega delovanja v zunanji politiki, skuhala kar sama. Na kar lepo kaže tudi NE podpora tožbi JAR proti Izraelu. Niso se Izraelci zastonj zahvalili Golobu.
Odgovori
0 0
zvoneti
15. 05. 2026 17.07
Ha, ha, kako tipično prostaško pri nas, spet se išče žvižgača, ne pa izvajalca svinjarije.
Odgovori
+3
4 1
biggbrader
15. 05. 2026 17.16
Izvajalci svinjarije, Dominika, Nina, So svoje povedali v mikrofon, čeprav smo to že vsi vedeli. Tudi o Zoranu.
Odgovori
0 0
