SDS, NSi in Resnica zahtevajo parlamentarno preiskavo o zadevi Black Cube

Podpisani poslanci zahtevajo, da se v preiskavi ugotovi dejansko stanje in morebitna politična odgovornost zaradi suma, da so bile v javnost predstavnikom nevladnih organizacij, medijskim družbam in drugim posredovane informacije o domnevnih povezavah posameznih političnih akterjev z zasebnimi obveščevalnimi strukturami. Te naj bi bile predstavljene kot verodostojne, čeprav naj ne bi bile utemeljene s podatki.

O zahtevi za preiskavo je prvi poročal portal Necenzurirano . Zahtevo so podpisali poslanci strank SDS, NSi in Resnice, tokrat brez podpisov Logarjevih Demokratov. Prvopodpisani je Zoran Stevanović . V zahtevi so zapisali, naj državni zbor ugotovi dejansko stanje in morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da sta bili Sova ter policija zlorabljeni za "ustvarjanje, širjenje ali potrjevanje informacije, ki so imele ali bi lahko imele vpliv na politični proces in volitve v Republiki Sloveniji" .

Poslance zanima tudi, ali so nosilci javnih funkcij ali z njimi povezane osebe vplivali na oblikovanje, interpretacijo in posredovanje informacij, da bi politično diskreditirali nasprotnike in vplivali na volilni proces ter voljo volivcev. Zanima jih tudi Sova. Specifično, ali je razpolagala z dejanskimi in preverljivimi podatki ali pa so bile njene ugotovitve selektivno interpretirane, določene informacije pa izpuščene.

Kot navaja časnik, so prvo preiskavo glede Black Cube zahtevali poslanci Gibanja Svoboda in Levice, in sicer 10. aprila, ko so vložili zahtevo za ustanovitev parlamentarne komisije, ki bi ugotavljala okoliščine obiskov zasebnih izraelskih obveščevalcev na sedežu SDS in potencialno vpletanje v slovenske volitve.

Dve preiskavi hkrati sta možni, bo pa o tem imel zadnjo besedo prav prvopodpisani pri današnji zahtevi Zoran Stevanović.

Pred volitvami se je na spletu pojavilo več posnetkov lažnih pogovorov oz. sestankov z vidnimi posamezniki. Nekateri izmed njih so bili nekdanji člani vlade Roberta Goloba. Na posnetkih so razlagali stanje v državi, omenjali vplivna imena ter koruptivne prakse. Kasneje se je izkazalo, da gre za način delovanja zasebnega izraelskega obveščevalskega podjetja Black Cube, katerega predstavniki so večkrat obiskali Slovenijo ter sedež stranke SDS.