Obeta se podpora štirimesečnemu podaljšanju veljavnosti vinjet

"Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu," je na današnji izredni seji DZ izpostavila ministrica Alenka Bratušek. Po njenih besedah je ukrep podaljšanja vinjet potreben, kot so potrebne investicije.

Veljavnost enoletnih vinjet se bo podaljšala za štiri mesece. "Tista, ki velja do 1. decembra 2025, bo denimo zdaj veljala do 1. aprila 2026," je ponazorila.

"Tistim, ki govorite o predvolilnih bonbončkih ali celo bonbonierah, bom vrnila - 1. decembra 2020 smo takrat v opoziciji vložili zelo podoben zakon, a niste imeli posluha za to. Razumem, da ga verjetno tudi danes iz istega razloga nimate oziroma bi ga težko imeli," se je ministrica odzvala na očitke opozicije.

"Jaz temu pravim kar koalicijska slaščičarna. Zaupanje javnosti v delovanje te vlade se ne bo povrnilo s štirimi dodatnimi meseci veljavnosti vinjete, ampak šele takrat, ko bodo ukrepi usmerjeni v resnične potrebe ljudi," je dejal Janez Žakelj iz NSi. Med drugim jih je v stranki zmotilo, da bodo ukrepa deležni zgolj imetniki osebnih vozil, ne pa tudi avtoprevozniki, ki so bili zaradi istih del na avtocestah po Žakljevih besedah prav tako prizadeti.