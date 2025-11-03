Svetli način
Obeta se podpora štirimesečnemu podaljšanju veljavnosti vinjet

Ljubljana, 03. 11. 2025 15.11 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D. S.
Štirimesečnemu podaljšanju letnih vinjet se v DZ obeta podpora. Ukrep je po pojasnilih infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek nadomestilo ljudem za potrpljenje v času slabše pretočnosti na avtocestah, ki so sredi intenzivnega investicijskega cikla. V opoziciji so vladi očitali deljenje predvolilnih bonbončkov in bodo glasovanje obstruirali.

"Dejstvo je, da je Slovenija v najintenzivnejšem in investicijskem ciklu zadnjih 15 let in velik del tega se dogaja tudi na avtocestnem križu," je na današnji izredni seji DZ izpostavila ministrica Alenka Bratušek. Po njenih besedah je ukrep podaljšanja vinjet potreben, kot so potrebne investicije.

Veljavnost enoletnih vinjet se bo podaljšala za štiri mesece. "Tista, ki velja do 1. decembra 2025, bo denimo zdaj veljala do 1. aprila 2026," je ponazorila.

"Tistim, ki govorite o predvolilnih bonbončkih ali celo bonbonierah, bom vrnila - 1. decembra 2020 smo takrat v opoziciji vložili zelo podoben zakon, a niste imeli posluha za to. Razumem, da ga verjetno tudi danes iz istega razloga nimate oziroma bi ga težko imeli," se je ministrica odzvala na očitke opozicije.

"Jaz temu pravim kar koalicijska slaščičarna. Zaupanje javnosti v delovanje te vlade se ne bo povrnilo s štirimi dodatnimi meseci veljavnosti vinjete, ampak šele takrat, ko bodo ukrepi usmerjeni v resnične potrebe ljudi," je dejal Janez Žakelj iz NSi. Med drugim jih je v stranki zmotilo, da bodo ukrepa deležni zgolj imetniki osebnih vozil, ne pa tudi avtoprevozniki, ki so bili zaradi istih del na avtocestah po Žakljevih besedah prav tako prizadeti.

Vinjete
Vinjete FOTO: Bobo

Tudi Zvonko Černač (SDS) je menil, da gre pri ukrepu za "kupovanje volilnih glasov". "Enakim zastojem smo bili priča tudi lani in leto pred tem, pa takega predloga ni bilo, celo več, v prvem letu mandata te vlade so se vinjete celo podražile, čeprav za njihovo podražitev ni bilo nobenega utemeljenega razloga," je dejal poslanec največje opozicijske stranke. 

Strinjal se je z Žakljem in izpostavil, da bi vlada, če bi ji bilo mar za ljudi, podoben ukrep uveljavila tudi za tovorni promet. "Predvsem pa bi sprejela ukrepe za odpravo zastojev. V tem mandatu ni bil uveljavljen niti en ukrep, ki bi izboljšal pretočnost avtocestnega omrežja," je dejal.

Da je ukrep dobrodošel in potreben, pa so izpostavili v koalicijskih poslanskih skupinah. "V Levici predlog zakona podpiramo. Vsi smo namreč še kako dobro občutili negativne posledice zastojev na avtocestah, predvsem letos poleti," je izpostavila poslanka Nataša Sukič in dodala, da raznorazne opazke o predvolilnih bonbončkih tokrat res niso na mestu.

Po besedah Mihe Lamuta (Svoboda) obnova in modernizacija cest omogočata podaljšanje življenjske dobe infrastrukture, zmanjšanje prihodnjih stroškov vzdrževanja ter večjo učinkovitost transporta, kar neposredno prispeva h gospodarski stabilnosti in regionalni povezanosti. "Hkrati pa so ti posegi neizogibno povezani z začasnimi zastoji in omejitvami. Podaljšanje veljavnosti vinjet zmanjšuje negativne posledice infrastrukturnih projektov brez dodatnega finančnega bremena za državljane in krepi zaupanje v javne institucije," je izpostavil.

Ukrep podpirajo tudi v SD, kjer pa po besedah Mojce Šetinc Pašek pričakujejo, da bo ministrstvo skupaj z Darsom po sezoni 2026 pripravilo kratko javno poročilo, kako se je ukrep poznal v praksi, koliko je bilo reklamacij in ali je bila komunikacija dovolj jasna. "Predvsem pa naj se največja pozornost tudi temu, kaj se da izboljšati pri načrtovanju obnov," je dejala poslanka.

V SDS in NSi bodo današnje glasovanje po napovedih obstuirali.

dz poslanci vinjeta podpora
Katičevi in Poklukarju prenehala funkcija ministra

KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
03. 11. 2025 16.45
Sektasi so proti ker bi radi da ljudje vec zapravijo
ODGOVORI
0 0
don_ludvik
03. 11. 2025 16.45
+1
Zastoji po par ur vinjeto najmanj 12 mesec brez plačno
ODGOVORI
1 0
enapi
03. 11. 2025 16.42
-2
Če so to bonbončki, je imel janša cukrarno.
ODGOVORI
0 2
Bolfenk2
03. 11. 2025 16.41
+0
Vse to bomo plačali z dražjimi vinjetami. Ampak po volitvah, sedaj Golob deli bombončke na tuj račun.
ODGOVORI
2 2
Ici
03. 11. 2025 16.40
Prosim, da mi nekdo pove, kdo, z imenom in priimkom, bo DARS - u nadomestil to izgubo dohodka v letu 2026?
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.40
Zaradi te mačehovske nesposobne vlade je bil UMORJEN človek!! Ste že pozabili to? Na to problematiko je opozarjala opozicija že dolgo časa, tudi župani in kaj je vladna banda naredila glede tega? REŽALA SE NAM JE V FRIS IN LAPALA O NEKI VARNI DRŽAVI!!
ODGOVORI
0 0
zajebant1
03. 11. 2025 16.37
+2
Levaki bi dejali, ce bi to naredila desna vlada, da delijo bonbončke
ODGOVORI
3 1
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.32
-2
Imam letno vinjeto in tudi če mi jo tale pernata nak aza podaljša za celo leto, mi še na misel ne pride da bi ga volil! Ponižuje in pljuva po Slovencih od prve sekunde vladanja. Tele bedne predvolilne bombončke si tale sluzavec lahko samo zatakne tja kamor sonce nikoli ne posilje in to je to.
ODGOVORI
2 4
ManBoy
03. 11. 2025 16.32
-1
Kdaj bomo na Koroškem oproščeni cestnine? Glede na vse semaforje... še vlada ko se pripelje, se pripelje čez Sleme ali s helikopterjem.
ODGOVORI
0 1
JanezOrban
03. 11. 2025 16.32
-1
Bravo Golob najboljsa vlada v zgodivini Slovenije!
ODGOVORI
3 4
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.34
-1
Ti si bolan človek, kako te ni sram sploh pisat take neboluze. Zagovarjaš enega največjih bleferskih narcisoidnih nesposobnih slizavcev ki teptajo to zemljo halo.
ODGOVORI
3 4
JanezOrban
03. 11. 2025 16.38
-3
A to si zapornika Janšo opisal?
ODGOVORI
0 3
Acotova božičnica
03. 11. 2025 16.40
+1
Janševi nam zavidajo ,da imamo gospoda Maljevca.
ODGOVORI
1 0
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.41
Ma Janša pojega tega lolela za malo malico lol.
ODGOVORI
0 0
KatiFafi
03. 11. 2025 16.30
+5
Bonboniere do volitev, po volitvah pa novi davki.
ODGOVORI
6 1
Slovenska pomlad
03. 11. 2025 16.30
-1
Najboljša vlada do zdaj,ki se je spravila reševat stvari,ki jih nihče do zdaj ni.
ODGOVORI
3 4
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.30
+0
Svoboda najbolj gnila stranka kot trentuna vlada. Uničujejo svobodo govora,BDP pada, tuji vlagatelji zaradi Goloba bežijo stran od Slovenije, prispevek za dolgotrajno oskrbo že preusmerili v azilni dom VIČ, Karigador, čakalne vrste so se podaljšale za 400%, pokojnine bodo nižje s novim zakonom, Litijska podrtija, računalniki, sužensjstvo, laži kot so 100 hiš na mesec, 30 000 novih stanovanj v tem mandatu, masovni uvoz ileglanih migrantov kateri nadlegujejo otroke, masovna kraja denarja od poplav več miljard, Golobizem na policiji, Golob meče ljudi čez ramo tudi če so strokovni ampak njemu je važno, da so njegovi kužki tipa Poklukar, Golob kupuje draga darila Tini Gaber s davkoplačevalskim denarjem, Golob preko države napaja lastno firmo Star Solar, privatnikom svetuje naj odpirajo podjetja na Hrvaškem Boštjančič v Bosni čeprav so pred tem žalili Snežiča kateri je svetoval enako, ščitijo taksista Mustafo Alljanarja kateri je tihotapil in posilil mladoletnico, nedopustni pritiski na policiji, dajanje daril svojim prijateljem s tem, da se jih imenuje na razne funkcije,. hočejo na vsak način sprejeti, da bi dojilje psov dobile 3000 eur penzije, medijski zakon kjer bi lahko pisali samo še hvalospeve o diktatorju Golobou, znižali so raven SLO jezika za tujce kar samo govori koliko Svoboda ceni SLO jezik v bistvu bi se ga radi znebili, Golob in Sanchez sta edina EU politika katera sta proti, da se zaustavi ilegalne migracije, najbolj nesposoben kader ma lahko bi našteval, do naslednjega meseca vse slabo o tej gnili Svobodnjaški sekti...
ODGOVORI
2 2
PridiNaVIDMAX
03. 11. 2025 16.29
-1
Golobnjak ali instant murgelska nesposobna lopovska stranka iz imenom SRAMOTA - Na desni mafijski šerif lj, na levi Pasićeva Faila -na soočenjih nosil slušalko, v katero so mu levi šepetali kaj nej reče (da se nebi že takrat preveč osmešil) - čudna posla v Romuniji (kao ukradena indetiteta, ki je še do danes ostala nerazjasnena) - prvi ukrep: zvišanje cen goriv - drugi ukrep: podiranje ograje na meji in na široko odprje "vrat" migrantom, ilegalcem, večinoma iz kriminalnim ozadjem.POZOR: ENKRAT CELO IZJAVIL, DA BI ON ILEGALCE KAR LEGALIZIRAL! - ustvaril neke totalno nepotrebne nova ministerstva, kjer so dodatno lupili državljane - močno nasprotovanje testiranju drog v parlamentu! (Mesec vidno zadet na posnetku) - Urškino obanašnje poplnoma neprofesionalno in zafnano. Kazala hrbet straži, posvojila bi opice itd. - peljal svoje otroke na službeni obisk v bruselj, potem pa to izkoristil, da si je ustvaril neko osebno policijo, katere glavni je bil nek mafijski balkanec. obtožen korupcije - namesto blaginje smo dobili kadrovanje na RTV in nasplošno povsod - tolmačil da se covid zdravi in morjem in soncem - ministrom prepovedoval odgovarjati na prašanja (primer: Han) - odslovil Bobnarco, ker se ni hotela upogniti njegovim zahtevam -na soočenju iz Janšo na tarči stisnil repek med noge in raje poslal nekoga da govori v njegovem imenu - stavkali kar proti samemu sebi - TOTALKA UNIČILI ZDRAVSTVO! ČAKALNE SO SE PODALJŠALE ZA "KILOMETRE" - odpravili nacionalni dan žrtev komunističnega režima - ukinili muzej Slovenske osamosvojitve - vsem zdraharjem, ki so zavestvno in iz žlehtnobe širili covid in kršili ukrepe, povrnil denar! Okoli celih 6 MILIJONOV! - namerno lagal, da ni dobil nobenega pisma - totalno NIČ naredili za poplavljence! - uvedli dodatni davek na nepremičnine in celo pse! - zdaj hodi okol in iz svojim zlaganim nasmehom in obljubami hoče pridobivati politične točke ter talati bombonče v obliki božičnice. REs odvratno, hinavsko in zavrženo do kraja. To in še vsaj 100 drugih stvari! TO je golob, TO je njegova stranka!
ODGOVORI
2 3
Acotova božičnica
03. 11. 2025 16.23
+1
Tako se dela hvala vlada.
ODGOVORI
4 3
Pamir
03. 11. 2025 16.21
-1
Odlično Golob in vlada.
ODGOVORI
3 4
Acotova božičnica
03. 11. 2025 16.22
+0
Kaj odlično izjemno .Mamo to.
ODGOVORI
3 3
zajfa
03. 11. 2025 16.18
-1
Jst se že kr bojim za tistega podjetnika pujska štancarja al kaj je že, saj ne bo revež prenesel, če zopet sestavi vlado Golob. Upam, da se že seli v Romunijo skupaj s svojim nenasitnim vampom.
ODGOVORI
1 2
deny-p
03. 11. 2025 16.18
+1
Pričakujem podoben utrep obvezmem zdravstvenem prispevku, pa dolgotrajni oskrbi....
ODGOVORI
2 1
bc123456
03. 11. 2025 16.18
+1
PODALJŠANJE VELJAVNOSTI VINJET -- PRIZNANJE KORUPCIJE IN NEZNANJA NA DARSU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
3 2
proofreader
03. 11. 2025 16.17
+1
Previdno z Alenko, vlagatelje v NKBM je pri belem dnevu okradla.
ODGOVORI
3 2
