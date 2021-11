Na slovenskih smučiščih: 'Vsi topovi so pripravljeni. Čakamo le na ugodne temperature'

Medtem ko smo lansko sezono odrasli za dnevno smučarsko vozovnico na večjih slovenskih smučiščih odšteli od 30 do 35 evrov, bodo letos cene višje. Na našem najvišje ležečem smučišču na Kaninu bomo zanjo v redni prodaji odšteli 33 evrov, kar je dva evra več kot lani, prav za toliko bodo vozovnice podražili tudi na Voglu. V Kranjski Gori bo dnevna vozovnica dražja za evro in pol, na Rogli za evro, na Cerknem bo smuka stala enako kot lani. Na Krvavcu pa novih cen še niso določili.

"Lani je bila cena v redni prodaji 35 evrov v predprodaji 30, v predprodaji tudi letos dnevna 30, cen za redno pa še nimamo," razlaga vodja marketinga RTC Krvavec Barbara Trebušak. Vozovnice so se v povprečju podražile za pet do 10 odstotkov, pojasnjuje predsednica zveze slovenskih žičničarjev. "Razlog je dvigovanje cen predvsem energentov, goriva za teptalce in pa električne energije. Cene so še vedno precej nižje kot v tujini. Hkrati pa smo morali upravljavci malo popraviti, sicer bi ta razkorak bil prevelik," pojasni direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič.