Obeta se prenova pravopisa – bomo pisali Novo Mesto, Slovenska Vas?

Če smo bili doslej navajeni, da besede mesto, vas, trg, selo, naselje in njihove izpeljanke v imenih krajev pišemo z malo začetnico, prenovljena pravopisna pravila obetajo, da bi poslej utegnilo biti obratno. Pravila želimo poenostaviti, pravijo jezikoslovci, odpraviti želimo izjeme, ki so doslej veljale in pišočim pri rabi slovenskega jezika povzročale dodatne preglavice.

Desetletja dolgo je veljalo, da se besede, kot sta gorain vrh, kadar nastopajo v imenu vzpetine, pišejo z malo začetnico (Podrta gora, Stari vrh ...) – z veliko začetnico pa, kadar se rabijo v imenu naselja (Kranjska Gora, Črni Vrh nad Idrijo ...). Težava je nastopila pri državnem imenu Črna gora, ki je bilo brez posebne utemeljitve uvrščeno med nenaselbinska imena in se je zato pisalo z malo začetnico, kar je državo izenačilo z vzpetino.

Koliko bodo zaslužili proizvajalci prometnih znakov, koliko tiskarji učbenikov?

Podrobnega odgovora na vprašanje o stroških, ki bi utegnili nastati zaradi te pravopisne spremembe, od Direkcije za infrastrukturo in nekaj podjetij, ki se ukvarjajo ali so se ukvarjala s proizvodnjo prometnih znakov, nam danes ni uspelo prejeti. Poznavalci namigujejo, da postavitev najpreprostejšega prometnega znaka stane približno 150 evrov, obstaja pa tudi možnost, da bi se na smerokazih in kažipotih spremenila (povečala) zgolj črka. Spomnimo – v Sloveniji je nekaj več kot 6000 naselij, številna med njimi vsebujejo besedo vas, nekaj manj je tudi vesc, sel, selc in naselij ...

Odkar za osnovne in srednje šole ne obstaja samo po en učbenik za vsak predmet, kot je veljalo v minulih časih, je pisanje in tiskanje učbenikov v samostojni Sloveniji postalo velik posel. Številni so starši, ki so se že kdaj vprašali, ali njihovi otroci pri pouku res potrebujejo vse učbenike in delovne zvezke, ki v znatnem deležu pogosto ostanejo neizpolnjeni. Če pride do pravopisne spremembe, bo treba v nekem trenutku seveda popraviti in ponatisniti tudi vse šolsko in študijsko gradivo, ob tem pa tudi veliko uradne in uradovalne dokumentacije, pravilnike in uredbe na vseh ravneh javne uprave.