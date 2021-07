Obeta se prodaja Večera: zaposleni z načrti niso seznanjeni

Časniku Večer s sedežem v Mariboru se v kratkem obeta prodaja. Pred tem naj bi iz družbe izdvojili dejavnost založništva in jo skupaj z zaposlenimi prenesli na novoustanovljeno družbo, to pa nato prodali. Obstoječa družba Časnik Večer naj bi se pod novim imenom ukvarjala s svetovanjem in storitvami. Transakcija naj bi bila izvedena do jeseni.

Družba Časnik Večer se je za izčlenitev in prodajo premoženja, ki se pretežno nanaša na dejavnost založništva, odločila iz strateško-poslovnih razlogov, piše v delitvenem načrtu, danes objavljenem na spletnih straneh Ajpesa. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31. avgust, dan pozneje ustanovljena nova družba pa se bo predvidoma imenovala Večer mediji. Prevzela bo del premoženja družbe Časnik Večer ter s tem povezane obveznosti in pravice ter 94 zaposlenih, je razvidno iz delitvenega načrta. Družba Časnik Večer v lasti družbe 2HT invest naj bi poslovala še naprej, a pod novim imenom, to je T2H s sedežem v Ljubljani. icon-expand Zaposleni na Večeru s temi načrti niso seznanjeni, pričakujejo pa pojasnila direktorja Mihe Klančarja na seji sveta delavcev. Klančar je potrdil, da je sklic seje predlagal, a kot je dejal, naj bi bile tema nekatere organizacijske spremembe. Da se obeta prodaja Večera, je spletni portal Top news poročal že pred dvema tednoma. Po takrat neuradnih informacijah naj bi bil kupec medijski mogotec Martin Odlazek. "Dogovori o prodaji, ki so potekali več mesecev, so zaključeni in posel je sklenjen," je tedaj navedel portal. Skupina Večer je že aprila 2019 prodala celoten portfelj revij, ki izhajajo pod njenim okriljem. Večer revije je kupil Svet24, Tretje revije družba Media24, Podjetje za informiranje, ki izdaja pomurski Vestnik, pa Radio Maxi. Svet24 sodi pod okrilje skupine Media24, ki jo obvladuje Odlazek, medtem ko je družba Radio Maxi v lasti Radia Maksi, katere lastnik je Infonet media, njen solastnik je prav tako Odlazek. icon-expand