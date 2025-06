Obeta se vroče poletje na političnem parketu: nova stranka in volilna kongresa

Medtem ko se v koalicijski Levici še ne izrekajo o volilnem kongresu, le to, da ga bodo izvedli jeseni, večjih dilem ni okoli volilnih razmislekov opozicijske Nove Slovenije. Neuradno že velja, da bosta najresnejša tekmeca dva aktualna podpredsednika. Poslanka Vida Čadonič Špelič ša pravi, da je predsedniško mesto ne zanima.

Kadrovsko rošado, za katero je pred meseci stavil, da se bo zgodila, je kot pričakovano komentiral vodja opozicije, Janez Janša (SDS). "To tudi ni bilo nekaj, kar bi se dogajalo prvič, saj na enak način so tisti, ki so postavili Ljudmilo Novak, njo tudi odstavili. In zdaj se je enako zgodilo z gospodom Toninom," pravi Janša.

Pa bo zamenjava Mateja Tonina, ki se je zavezal, da v vlado pod Janševim vodstvom ne gre več, NSi ponesla pod okrilje SDS? Tako to vidi politična konkurenca z nasprotne strani. "Jaz mislim, da Nsi bi v vsakem primeru šla pod okrilje Janeza Janše, so že vrsto let pod okriljem Janeza Janše in to se tudi s tem odhodom oziroma prihodom ne bo spremenilo," meni Jani Prednik, vodja poslancev SD.

Janša pa meni: "Dokler bo NSi vodil Robert ilc, se bo s to stranko dogajalo, kot se je to dogajalo v preteklih letih."

"Gospod Ilc uživa mojo podporo, pa tudi podporo vseh članov in članic stranke," pravi Čadonič Špeličeva in dodaja: "nikakor pa ne bo nihče od zunaj pri nas nameščal vodstvenih kadrov".