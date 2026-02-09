Naslovnica
Slovenija

Obetajo se nam nova pravila o pirotehniki, spremembe že ta teden

Ljubljana, 09. 02. 2026 14.02 pred 6 dnevi 3 min branja 30

Avtor:
STA N.V.
Pirotehnika

Predlog novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki ga je obravnaval DZ, naj bi celovito uredil prodajo, posedovanje in uporabo teh izdelkov za fizične osebe. Predložila ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Meiro Hot iz SD. Koalicijske poslanske skupine ga podpirajo, v SDS pa mu ne bodo nasprotovali. DZ bo o predlogu odločal v sredo v okviru glasovanj.

Pirotehnična sredstva povzročajo poškodbe, ki so lahko doživljenjske, vnašajo strah in paniko ter onesnažujejo okolje, je v predstavitvi predloga opozorila Meira Hot. V Sloveniji je po njenem opozorilu zaradi pirotehnike letno v povprečju približno 15 hospitalizacij s trajnimi poškodbami, med njimi je vsako leto vsaj ena takšna, ki mladega človeka z invalidnostjo zaznamuje za vse življenje.

Kot je dodala, imajo celo pirotehnični izdelki, ki so na papirju najbolj nedolžni, grozljiv potencial. Dokaz za to je po njenih besedah nedavni tragičen dogodek v Švici. Čeprav je bil uporabljen pirotehnični izdelek kategorije F1, je dogodek do danes zahteval kar 41 smrtnih žrtev, je izpostavila.

Pirotehnika
Pirotehnika
FOTO: Shutterstock

Po njenih navedbah predlog, ki ureja tudi oglaševanje in prodajo na spletu, sledi pozivom in zgledom številnih lokalnih skupnosti. Veliko županj in županov namreč iz izkušenj v svojih občinah ugotavlja, da je uporaba pirotehnike denimo ob prireditvah in drugih priložnostih odveč, pogosto pa tudi neposredno škodljiva. Hkrati je spomnila na nedavno javnomnenjsko anketo, v kateri je 84 odstotkov vprašanih podprlo popolno prepoved pri uporabi pirotehnike.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji podprli predlog. Njegovo sporočilo je po mnenju Svobode jasno, to pa je, da pirotehnika v Sloveniji ni zaželena. Preveč negativno namreč vpliva tako na zdravje ljudi kot tudi na živali in na okolje, je opomnila poslanka te poslanske skupine Tereza Novak. Po njenih besedah je pirotehnika do zdaj že zahtevala smrtne žrtve, vsako leto pa pride do opeklin, poškodb obraza, sluha in vida, prav tako so potrebne amputacije prstov.

Predlog po pojasnilu SD ne uvaja splošne prepovedi brez razmisleka. Pač pa vzpostavlja jasen režim izjem za tiste dejavnosti, kjer je uporaba pirotehnike nujna, strokovno utemeljena in vezana na posebno usposobljenost. Hkrati fizičnim osebam prepoveduje spletno prodajo pirotehničnih izdelkov in omejuje njihovo oglaševanje in promocijo na spletu, je naštela poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.

V Levici pa so bili jasni, da gre za vprašanje, ali bodo ljudje, živali in okolje zaščiteni ali pa bo še naprej dovoljeno, da nekaj sekund poka povzroči trajne in hude posledice. Po opozorilu poslanke Levice Nataše Sukič veljavne omejitve ne delujejo, saj smo v Slovenijo leta 2024 uvozili 648 ton pirotehnike v vrednosti 1,9 milijona evrov. Ceno medtem plačujejo otroci, starejši, bolniki, osebe z oviranostmi, živali, okolje in javno zdravstvo.

Po drugi strani so v SDS mnenja, da popolna prepoved prodaje, nakupa, sprejema, posedovanja in uporabe pirotehnike fizičnim osebam ne bo dala želenega rezultata. Policija po navedbah Andreja Kosija iz SDS namreč ugotavlja, da je največ poškodb pri prepovedani uporabi pirotehničnih izdelkov in pri uporabi izdelkov, ki niso kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma ki so bili kupljeni na črnem trgu.

pirotehnika eksplozivi državni zbor
KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
10. 02. 2026 11.47
Ta ukrep bo prizadel samo urbana središča. Uporaba pirotehnike, ognjemetov je domena večjih mest. Pozdravljam da ste se sami odločili za omejitve. Dodajte v ta zakon še sprehode po travnikih, pašnikih in kampiranje v naravi. Pohvalno
Odgovori
+3
3 0
Jožajoža
10. 02. 2026 08.33
Golob,prosim prepovej uporabi pirotehnike.če bo janša,bodo dovoljene celo bombe
Odgovori
-2
0 2
E.Nigma
10. 02. 2026 09.35
Ja bombonckov ta vlada v Ukrajino ravno ne bo pošiljala. To je za nas. To je za naivne Slovence.
Odgovori
0 0
Smuuki
10. 02. 2026 11.44
Oh a je res kar se ljudje menijo? Odkar si sebe ujel na laži ne verjameš nikomur več? 😀😀😀😀😀
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
11. 02. 2026 11.42
Kaj tebi pomaga bomba če je ne znaš uporabiti? Si prepričan da jo ti še ob času odvržeš ali boš prehiten? Ti se je zagotovo upravičeno bojiš. V bistvu si neuporaben, ne znaš nič. Zato si postal levak
Odgovori
0 0
natas999
09. 02. 2026 19.34
kmalu bojo popravljali zakon kot ponavadi,nesposobneži lažnjivi
Odgovori
+0
2 2
Jožajoža
09. 02. 2026 19.20
janšisti spet nagajajo in zakona nje bodo podprli.
Odgovori
-2
2 4
Čombe
09. 02. 2026 17.46
Obenem naj še omejijo pasji lajež, pol Slovenije ne more spati.
Odgovori
+0
3 3
VladaPada
09. 02. 2026 17.43
To je zelo pomemben zakon za zivljenje ljudi v Sloveniji da bo natasa lahko v miru sprehajala svojega kuzka ko se bo pobrala v penzion. A je se lahko kdo vecji butelj da je to vsa leta obkrozal na volitvah?
Odgovori
+4
4 0
zibertmi
09. 02. 2026 18.44
glede na poškodbe,neupoštevanje časovnice uporabe,da ne omenjamo vandalizma vseh oblik s temi izstrelibi morali uporabo prepovedat in konec
Odgovori
-1
1 2
peresni
09. 02. 2026 16.16
A je bil SDS v 30 letih enkrat za kaj, kar je dobro za vse ljudi? NE!
Odgovori
-9
1 10
Verus
09. 02. 2026 16.31
Si preprican, da nisi imel v mislil "kar je dobro zate"? Veliko ljudem je ognjemet vsec
Odgovori
+2
3 1
Verus
09. 02. 2026 16.12
Predlagam, da prepovemo VSE, kar človeku da veselje, samo veselje pa še obdavčimo, če smo že tako svobodni, da odrasel ne sme met vejpa, ker mu ga je drugi prepovedal ;) VSE PREPOVEDAT, stranko pa preimenovat v ABSOLUTNA SVOBODA, da se ve. Pa predlagam, da se prepove povsod voziti več kot 30, dodat še 200 radarjev, zaposlit še 500 redarjev in predlagam, da na vsakih 5 metrov države uvedemo pakrirno uro.
Odgovori
+5
6 1
iskriv
09. 02. 2026 16.11
Absolutna prepoved prodaje in uporabe pirotehničnih sredstev v Sloveniji !
Odgovori
-4
1 5
flojdi
09. 02. 2026 15.47
Tisti ki imajo radi pokanja naj gredo to delat tja kjer so prave vojne
Odgovori
-3
1 4
E.Nigma
10. 02. 2026 09.36
V Ukrajino. Zakaj pa tja pošiljamo? Torej podpiraš vlado ki rada sliši pokanje zdaj pa je proti
Odgovori
0 0
Watch-Man X
09. 02. 2026 15.19
Raj nam LMGje legilizirajte da to elito ki dela za interdimensionalne kuščarje zradiramo...
Odgovori
+4
4 0
ššajtrga
09. 02. 2026 15.16
Pa prepovejmo še grmenje, sončno sevanje, točo in vsako sapico, ki komu skuštra lase! Očitno smo postali družba mehkokužcev, kjer je edina rešitev za vse 'prepoved'. Namesto da bi država poskrbela za red in kaznovala tiste, ki dejansko delajo škodo, najraje udari po vseh počez. Kaj je naslednje? Prepoved vetra, ker preveč tuli, ali dežja, ker moči pločnike? Če vam gre vse na živce, se zaprite v klet, nam ostalim pa pustite živeti!
Odgovori
+7
9 2
JApajaDAja
09. 02. 2026 14.51
koliko volivcev vas bo to stalo...to so ,baje, "običaji"..na krstu, poroki, športu,praznikih za roj.dan,...pa tako, malo vmes treninga,da jim forma in posel ne zrjavita.....
Odgovori
+4
4 0
Valkidžija
09. 02. 2026 14.47
To pa je pokončna drža prvo podpisane glede na to, da prav njeni rojaki posedujejo največ pirotehnike in orožja.
Odgovori
+6
6 0
stoinena
09. 02. 2026 14.29
Bravo! prepovejte to enkrat za zmeraj.
Odgovori
-2
4 6
tech
09. 02. 2026 14.28
Še vedno bo enako poškodovanih, ker bodo delali pirotehnične izdelke s tistim kar bodo dobili doma. Najboljše da mladim prepovejo iz sobe in bodo najbolj varni. Iz sobe na delovno mesto in pol direkt v grob. Vmes pa politikom polnit denarnice.
Odgovori
+7
8 1
stoinena
09. 02. 2026 14.44
ja, kdor je tako butast da si bo to še doma sam dela, pa mu pač ne moreš pomagati. bo pač nosil posledice.
Odgovori
+0
3 3
tech
09. 02. 2026 19.05
"zaradi pirotehnike letno v povprečju približno 15 hospitalizacij s trajnimi poškodbami" ni to par tisoč mladostnikov. To so ti, ki eksperimentirajo. In takih se bo vedno našlo par procentov.
Odgovori
+1
1 0
frenk7
09. 02. 2026 14.22
..... v SDS pa mu ne bodo nasprotovali. Zakaj je treba vedno poudarjati v vseh člankih, kakšno je mnenje sds sekte? Koalicija ima dovolj glasov, janšističnih ne potrebujejo in je prav vseeno, kaj si o zakonskem predlogu mislijo janševci.
Odgovori
-4
2 6
E.Nigma
09. 02. 2026 15.22
Ker živimo v demokraciji. Ali ti zeliš vašo enoumje. Glede na tvoje komentarje ja. Napiši kako si vesel, da si zaljubljen v Robertino in kako si edini vesel, da dela dobro.
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
