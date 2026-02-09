Obetajo se nam nova pravila o pirotehniki, spremembe že ta teden

Kot je dodala, imajo celo pirotehnični izdelki, ki so na papirju najbolj nedolžni, grozljiv potencial. Dokaz za to je po njenih besedah nedavni tragičen dogodek v Švici. Čeprav je bil uporabljen pirotehnični izdelek kategorije F1, je dogodek do danes zahteval kar 41 smrtnih žrtev, je izpostavila.

Pirotehnična sredstva povzročajo poškodbe, ki so lahko doživljenjske, vnašajo strah in paniko ter onesnažujejo okolje, je v predstavitvi predloga opozorila Meira Hot . V Sloveniji je po njenem opozorilu zaradi pirotehnike letno v povprečju približno 15 hospitalizacij s trajnimi poškodbami, med njimi je vsako leto vsaj ena takšna, ki mladega človeka z invalidnostjo zaznamuje za vse življenje.

Po njenih navedbah predlog, ki ureja tudi oglaševanje in prodajo na spletu, sledi pozivom in zgledom številnih lokalnih skupnosti. Veliko županj in županov namreč iz izkušenj v svojih občinah ugotavlja, da je uporaba pirotehnike denimo ob prireditvah in drugih priložnostih odveč, pogosto pa tudi neposredno škodljiva. Hkrati je spomnila na nedavno javnomnenjsko anketo, v kateri je 84 odstotkov vprašanih podprlo popolno prepoved pri uporabi pirotehnike.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v koaliciji podprli predlog. Njegovo sporočilo je po mnenju Svobode jasno, to pa je, da pirotehnika v Sloveniji ni zaželena. Preveč negativno namreč vpliva tako na zdravje ljudi kot tudi na živali in na okolje, je opomnila poslanka te poslanske skupine Tereza Novak. Po njenih besedah je pirotehnika do zdaj že zahtevala smrtne žrtve, vsako leto pa pride do opeklin, poškodb obraza, sluha in vida, prav tako so potrebne amputacije prstov.

Predlog po pojasnilu SD ne uvaja splošne prepovedi brez razmisleka. Pač pa vzpostavlja jasen režim izjem za tiste dejavnosti, kjer je uporaba pirotehnike nujna, strokovno utemeljena in vezana na posebno usposobljenost. Hkrati fizičnim osebam prepoveduje spletno prodajo pirotehničnih izdelkov in omejuje njihovo oglaševanje in promocijo na spletu, je naštela poslanka SD Mojca Šetinc Pašek.

V Levici pa so bili jasni, da gre za vprašanje, ali bodo ljudje, živali in okolje zaščiteni ali pa bo še naprej dovoljeno, da nekaj sekund poka povzroči trajne in hude posledice. Po opozorilu poslanke Levice Nataše Sukič veljavne omejitve ne delujejo, saj smo v Slovenijo leta 2024 uvozili 648 ton pirotehnike v vrednosti 1,9 milijona evrov. Ceno medtem plačujejo otroci, starejši, bolniki, osebe z oviranostmi, živali, okolje in javno zdravstvo.

Po drugi strani so v SDS mnenja, da popolna prepoved prodaje, nakupa, sprejema, posedovanja in uporabe pirotehnike fizičnim osebam ne bo dala želenega rezultata. Policija po navedbah Andreja Kosija iz SDS namreč ugotavlja, da je največ poškodb pri prepovedani uporabi pirotehničnih izdelkov in pri uporabi izdelkov, ki niso kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma ki so bili kupljeni na črnem trgu.