Bodo bolniki čez dve leti sami presojali, ali je njihov obisk na urgenci upravičen?

Med drugim dokument, v katerem so se osredotočili na to, kako skrajšati čakalne vrste in izboljšati uspešnost zdravljenja, predvideva okrepitev družinskih ambulant, v vsako delovno skupino naj bi bila torej čez dve leti polno vključena še diplomirana medicinska sestra.

Med najbolj radikalnimi je zagotovo predlog o reorganizaciji urgentne službe, v kateri bi sodelovali vsi zdravniki z licenco v regiji, torej tudi zasebniki, koncesionarji. To naj bi najprej skušali pilotno izpeljati v severnoprimorski regiji. Ob čemer, kot izpostavlja vodja strateškega sveta dr. Erik Brecelj, računajo na pomoč in sodelovanje tamkajšnjih županov. Kot kaže, si bodo prizadevali tudi, da bi nagrajevali "nadpovprečen" zdravstveni kader, ki dela bolje od drugih.