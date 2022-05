Kaj nas čaka na položnicah v prihodnjih mesecih? Napovedi niso obetavne, nižjih cen ni za pričakovati, ravno nasprotno, situacija naj bi se ustalila šele čez dve leti. "To bo novo stanje, ker se ne bomo vrnili na cene pred krizo," meni Tomislav Čorak iz Boston Consulting Groupe.

In kako naj potrošniki ravnamo do takrat? Energetiki pozivajo k varčevanju. "Ugašamo luči, ko jih ne rabimo, znižujemo temperaturo prostora. To so ukrepi, ki bodo naredili prihranek," še svetuje Čokar. "Energetska potratnost je nekaj, česar v prihodnosti ne bo več," pa opozarja Boris Kupec iz Elektro Celje.

Neruski plin bo dražji

Samo še do konca julija nekoliko nižjo ceno energentov krojijo znižane trošarine, kako se bodo gibale cene kasneje, ni možno napovedati. So pa na vidiku očitno nove podražitve. Gen-I ne izključuje višjih položnic za električno energijo. "Če bo stanje takšno, kot je zdaj, da se dogajanje v Ukrajini ne bo umirilo in bodo cene ostale, kjer so, potem bomo tudi na področju električne energije seveda morali poseči v določen dvig cen," pravi Dejan Paravan iz družbe Gen-I.