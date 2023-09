E-skiroje bi lahko vozili le starejši od 15 let, za vse pa bi bila obvezna čelada

Navaden skiro morda doseže hitrost 10 kilometrov na uro, električni 20 do 25. Morda ne zveni kot ogromna razlika, toda gibalna količina je zato štirikrat večja in če pride do nesreče, je tudi udarec štirikrat močnejši. Iz Agencije RS za varnost prometa Anamarija Hren primerja telesne poškodbe voznikov e-skirojev s poškodbami motoristov. Zato se v naslednjih letih morda obetajo spremembe. Kakšne? Električne skiroje bi lahko vozili le starejši od 15 let, vsi vozniki pa bi morali imeti čelade. Ta je zdaj obvezna le za mladoletne.

Na vprašanje, če slednje podpira, voznica e-skiroja odgovarja: "Definitivno. So obnašanja, ki ne sodijo na cesto." Na enako vprašanje odgovarja mlajša voznica, da podpira prepoved vožnje mlajšim od 15 let, glede čelade pa ne. Policija pa bi dobila dodatna pooblastila, da lahko zapleni tiste skiroje, ki so tehnično neustrezni. Predvsem če so predelani.

Voznik e-skiroja še dodaja, da nekateri vozijo konkretno nad 25 kilometrov na uro in da bi morali slednje bolj pogosto preverjati. Najbolj sporen predlog bo najbrž, da bi morali biti električni skiroji evidentirani in bi moral lastnik plačati zavarovanje za odgovornost. Naj poudarimo, konkretnega zakonskega predloga še ni, to je dolgoročna strategija stroke.

Podobno bi se spremenila tudi nekatera pravila pri e-kolesih. Zanimivo, če pri skirojih opažajo, da so ogroženi predvsem mladi, se z e-kolesi večkrat ponesrečijo starejši. Zato apelirajo predvsem nanje, naj bodo pri vožnji pametni.