Obetavni premiki glede usode viltuškega dvorca

Ministrstvo RS za kulturo (MK) načrtuje celovito obnovo dvorca Viltuš (znanega tudi kot grad Viltuš) s sredstvi iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Kot je povedala županja Občine Selnica ob Dravi Vlasta Krmelj, bo končna odločitev znana konec aprila, je pa zelo spodbudno že to, da na državni in lokalni ravni potekajo številne konkretne aktivnosti v tej smeri. "Pripravljajo se projekti, arhitekta delata, strokovnjaki so na terenu in jemljejo vzorce in tako naprej," je dejala.

Statična obnova dvorca naj bi bila v vsakem primeru izvedena, saj bi se objekt po besedah županje drugače porušil.

"Priprave na obnovo so se začele. V letu 2021 načrtujemo izvedbo raziskave, pridobitev projektne dokumentacije in izvedbo najnujnejše sanacije," potrjujejo na ministrstvu za kulturo.

Po ocenah mariborskega zavoda za varstvo kulturne dediščine je poslopje gradu v splošnem še stabilno. "Nestabilni so samo leseni stropi nad prvim nadstropjem med stolpom in kapelo. Ostali stropi so relativno še varni, je pa potrebna pazljivost pri hoji po njih. Zidne mase so stabilne," je povedal vodja območne enote zavoda Srečko Štajnbaher.

Po njegovih ocenah so nujno potrebni zamenjava dotrajanih stropnih konstrukcij, vgradnja vertikalnih in horizontalnih vezi, potresna ojačitev objekta, sanacija preperelih zidov in odstranitev posledic lesne gobe. "Za potrebe celovite obnove bo potrebno izdelati konservatorski načrt tako za sam objekt kot tudi za parkovne površine," izpostavlja.

Idej na pretek: restavracija, hotel, umetniške dejavnosti, galerija, kavarna ...

Grad, ki je registriran kot spomenik državnega pomena, je v lasti države in upravljanju Občine Selnica ob Dravi. V delovnih skupinah, v katere so vključili tudi predstavnike zavoda za varstvo kulturne dediščine, po besedah županje že zbirajo ideje in načrte o prihodnjih vsebinah, saj želijo, da dvorec po obnovi ne bi sameval, ampak bo tudi finančno vzdržen.

"Konservatorski načrt predvideva možnost restavracije ali hotela. Dvorane so lahko namenjene glasbenim in drugim umetniškim dejavnostim, razmišljamo tudi o galeriji. V kapelici se lahko izvajajo obredi, na primer poroke. Obnovila se bo tudi oranžerija, kjer si želimo kavarno. Radi bi tudi, da v gradu domuje institucija, ki bi se ukvarjala s področjem podnebnih sprememb in njihovega vpliva na kulturno dediščino, česar v Sloveniji še ni," je povedala županja Krmeljeva.

Če bo celovita obnova v okviru nacionalnega NOO dokončno potrjena, bo moral biti grad po besedah županje obnovljen do konca leta 2024.