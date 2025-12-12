'Obglavljenemu' Titu vrnili glavo

Spomenik Josipa Broza Tita, ki stoji na Titovem trgu v Velenju, se je po tednu dni vrnil v svojo prvotno podobo. Po tem, ko je 49-letni domačin minuli petek kipu nekdanjega jugoslovanskega predsednika odrezal bronasto glavo, je namreč velenjska občina sledila svoji obljubi in zagotovila obnovitev spomenika. Delavci so tako "obglavljenemu Titu" že vrnili glavo.

Mestna občina Velenje je v četrtek zagotovila, da bo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije še do konca tedna sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je minuli teden oskrunil 49-letni domačin, danes pa so obnovo tudi že izvedli. Na Titov trg so prišli delavci, ki so nekdanjemu predsedniku Jugoslavije vrnili njegovo bronasto glavo. Kot so povedali pred začetkom del, bodo ta trajala do noči, pripravili pa so sicer vse, da bi z delom čim prej zaključili.

icon-expand FOTO: Bobo

Vsi posegi, povezani s sanacijo spomenika, se izvajajo izključno v skladu s strokovnimi navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Kot upravljavci prostora delujemo v celoti strokovno, premišljeno in z odgovornostjo do kulturne dediščine, ki jo želimo ohraniti tudi za prihodnje generacije," sporoča občina. V občinski upravi medtem že pripravljajo odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov, ne glede na to, komu so posvečeni.