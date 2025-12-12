'Obglavljenemu' Titu vrnili glavo

Mestna občina Velenje je v četrtek zagotovila, da bo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije še do konca tedna sanirala spomenik Josipa Broza Tita, ki ga je minuli teden oskrunil 49-letni domačin, danes pa so obnovo tudi že izvedli.
Na Titov trg so prišli delavci, ki so nekdanjemu predsedniku Jugoslavije vrnili njegovo bronasto glavo. Kot so povedali pred začetkom del, bodo ta trajala do noči, pripravili pa so sicer vse, da bi z delom čim prej zaključili.
Vsi posegi, povezani s sanacijo spomenika, se izvajajo izključno v skladu s strokovnimi navodili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Kot upravljavci prostora delujemo v celoti strokovno, premišljeno in z odgovornostjo do kulturne dediščine, ki jo želimo ohraniti tudi za prihodnje generacije," sporoča občina.
V občinski upravi medtem že pripravljajo odlok za dodatno zaščito vseh spomenikov, ne glede na to, komu so posvečeni.
Mestna občina Velenje je ob tem sporočila še, da ostro obsoja namerno poškodovanje spomenika ter opomnila, da gre pri skrunitvi za kaznivo dejanje in nedopusten poseg v kulturno dediščino. Zoper storilca je bila vložena že kazenska ovadba, po oceni škode bo sledil tudi odškodninski zahtevek.
"Velenje ostaja mesto sobivanja in dialoga, zato takšna dejanja, ki povzročajo razdor, pri nas nimajo prostora. Pristojne institucije morajo zaščititi skupno dobro in dobro ime mesta," so še dejali.