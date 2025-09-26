Svetli način
Slovenija

Obhod Blejskega jezera nekaj časa ne bo mogoč

Bled, 26. 09. 2025 14.55 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , D.L.
10

Na glavni prometni žili skozi Bled že od sredine septembra potekajo gradbena dela za ureditev kanalizacije, sedaj pa se v skladu z napredovanjem del začasno spreminja tudi prometni režim za pešce okoli Blejskega jezera. Od 1. oktobra dalje bo na relaciji od Mlina do Grand hotela Toplice za pešce veljala popolna zapora.

Bled
Bled FOTO: Shutterstock

Pešpot okoli jezera bo od te sobote do torka, 30. septembra na relaciji od Mlina do Grand hotela Toplice preusmerjena po začasni gradbiščni poti pod tunelom, od 1. oktobra dalje pa bo za pešce na tem območju veljala popolna zapora. V delu, kjer se pločnik približa cesti, gradbenih del namreč ni možno izvajati brez popolne zapore pločnika, so sporočili z Občine Bled.

Pešpot okoli Blejskega jezera bo tako začasno prekinjena, sprehajalce pa bodo na poti okoli jezera o gradbenih delih in popolni zapori informirale opozorilne table. Občina Bled domačine in obiskovalce v času gradbenih del prosi za razumevanje, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije, ki znatno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu.

Dela na glavni cesti skozi Bled proti Bohinju so stekla 15. septembra. Dela terjajo polovično zaporo ceste in izmeničen enosmeren promet, sedaj pa je potrebna tudi začasna zapora pločnika in s tem pešpoti okoli jezera. Podobno je bilo že lani, ko je bila občina na odseku glavne ceste pri Mlinem primorana sanirati konzolni pločnik, hkrati pa je na tistem odseku poskrbela še za komunalno infrastrukturo.

Izkazalo se je, da so dela na glavni cesti mogoča, četudi še ni južne obvoznice. Tako občina sedaj nadaljuje fazno urejanje kanalizacije pod glavno cesto. Mešanje meteorne in fekalne kanalizacije namreč povzroča preobremenitve na čistilni napravi in občasno onesnaženje. Dela izvaja Gorenjska gradbena družba in naj bi bila predvidoma končana konec januarja.

KOMENTARJI (10)

300 let do specialista
26. 09. 2025 16.28
+1
Sorry Bled je lep ampak so ga "koliščarji PRIVAT" uničili. Kava za 5€ je pa tud samo za neotesance.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
26. 09. 2025 16.28
+1
Pa saj, do sedaj pa ni bil mogoč prihod na Bled..
ODGOVORI
1 0
Petur
26. 09. 2025 15.55
+0
kdo rabi tja hoditi??
ODGOVORI
3 3
oježeš
26. 09. 2025 15.51
+3
Pa se bo uresničila nekdanja želja župana, čim manj domačih turistov na Bled.
ODGOVORI
5 2
Teleport
26. 09. 2025 16.20
+0
Pojma nimas. To ni rekel zupan
ODGOVORI
1 1
CelyCely
26. 09. 2025 15.35
+2
Trapasto, se pa ja naredi en začasni mostiček, ampak očitno znajo samo kasirati od turistov, naredili pa ne bi nič zanje.
ODGOVORI
3 1
Sionist
26. 09. 2025 15.31
+0
:)) Vtipkajte v iskalnik; Bled fekalijje. Vam bo vse jasno.
ODGOVORI
3 3
bik123
26. 09. 2025 15.06
+0
čakam da en dan zmanjka jezera na bledu..pa da vidimo kdo bo tja hodil
ODGOVORI
2 2
oježeš
26. 09. 2025 15.52
+0
Ukrasti ga ne more nihče, če bi pa odtekla vsa voda, kar je nemogoče, bi bil pa šele magnet za turiste.
ODGOVORI
1 1
