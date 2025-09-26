Obhod Blejskega jezera nekaj časa ne bo mogoč

Pešpot okoli jezera bo od te sobote do torka, 30. septembra na relaciji od Mlina do Grand hotela Toplice preusmerjena po začasni gradbiščni poti pod tunelom, od 1. oktobra dalje pa bo za pešce na tem območju veljala popolna zapora. V delu, kjer se pločnik približa cesti, gradbenih del namreč ni možno izvajati brez popolne zapore pločnika, so sporočili z Občine Bled.

Pešpot okoli Blejskega jezera bo tako začasno prekinjena, sprehajalce pa bodo na poti okoli jezera o gradbenih delih in popolni zapori informirale opozorilne table. Občina Bled domačine in obiskovalce v času gradbenih del prosi za razumevanje, strpnost in upoštevanje prometne signalizacije, ki znatno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu.

Dela na glavni cesti skozi Bled proti Bohinju so stekla 15. septembra. Dela terjajo polovično zaporo ceste in izmeničen enosmeren promet, sedaj pa je potrebna tudi začasna zapora pločnika in s tem pešpoti okoli jezera. Podobno je bilo že lani, ko je bila občina na odseku glavne ceste pri Mlinem primorana sanirati konzolni pločnik, hkrati pa je na tistem odseku poskrbela še za komunalno infrastrukturo.

Izkazalo se je, da so dela na glavni cesti mogoča, četudi še ni južne obvoznice. Tako občina sedaj nadaljuje fazno urejanje kanalizacije pod glavno cesto. Mešanje meteorne in fekalne kanalizacije namreč povzroča preobremenitve na čistilni napravi in občasno onesnaženje. Dela izvaja Gorenjska gradbena družba in naj bi bila predvidoma končana konec januarja.