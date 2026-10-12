Običajen alkotest ne bo več dovolj. Kako bodo preverjali pijane voznike?

Ko policisti voznika ustavijo zaradi preverjanja alkoholiziranosti, ta najprej piha v običajni alkotest. "Če se stranka ne strinja z rezultatom, ki ga je pokazala naprava, se ji odredi strokovni pregled oziroma lahko tudi etilometer," pojasnjuje Grega Hacin s Policijske uprave Ljubljana.

A zdaj bo postopek potekal nekoliko drugače. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da rezultat običajnega alkotesta, četudi se voznik z njim strinja, ne zadostuje za dokazovanje prekrška.

"S podpisom preizkušenec ne bo več potrdil, da se strinja z rezultatom, ki je bil ugotovljen z alkotestom, ampak bo potrdil le to, da je seznanjen z izmerjeno vrednostjo in z odrejenim nadaljnjim ukrepom," pravi direktor Direktorata za ceste in cestni promet Damijan Leskovšek.

In če bo alkotest pokazal več alkohola od dovoljene meje, bo moral policist po novem odrediti še preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.

Kako je etilometer drugačen od alkotesta? "Stranka mora ta test opraviti dvakrat. Izpišejo se določeni podatki, ozračje pa mora biti nekontaminirano," pojasnjuje Hacin.

Nova pravila pa bodo prinesla tudi dodatno delo. Meritve z etilometri bodo namreč praviloma opravljali na policijskih postajah, kar pomeni več prevozov in daljše postopke. Na Generalni policijski upravi ocenjujejo, da bo posamezen preizkus trajal približno 45 minut, kar bo zmanjšalo prisotnost policijskih patrulj na terenu in vplivalo na izvajanje drugih nalog.

Trenutno je v uporabi 20 etilometrov, skupaj z nakupom 96 novih, vrednih dobrih 770.000 evrov, pa jih bo imela Policija na voljo 116.

"Določeno število teh etilometrov bo stacioniranih v avtomobilih, vendar pa bo pretežni del teh naprav na policijski postaji," pojasnjuje Leskovšek.

Spremembe naj bi začeli uporabljati maja prihodnje leto, pred tem pa mora predlog zakona potrditi še državni zbor.