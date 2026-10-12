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Običajen alkotest ne bo več dovolj. Kako bodo preverjali pijane voznike?

Ljubljana, 12. 10. 2026 20.02 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
Leja Hrovat
Alkotest 2.34 mg

Preverjanje alkoholiziranosti voznikov se bo prihodnje leto precej spremenilo. Vlada je namreč potrdila predlog sprememb zakona, po katerem rezultat običajnega alkotesta ne bo več zadostoval za dokazovanje alkoholiziranosti. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da rezultat običajnega alkotesta, četudi se voznik z njim strinja, ne zadostuje za dokazovanje prekrška. Alkoteste bodo sicer uporabljali še naprej, pozitivne rezultate pa bodo potrjevali z etilometrom.

Ko policisti voznika ustavijo zaradi preverjanja alkoholiziranosti, ta najprej piha v običajni alkotest. "Če se stranka ne strinja z rezultatom, ki ga je pokazala naprava, se ji odredi strokovni pregled oziroma lahko tudi etilometer," pojasnjuje Grega Hacin s Policijske uprave Ljubljana.

A zdaj bo postopek potekal nekoliko drugače. Ustavno sodišče je namreč ugotovilo, da rezultat običajnega alkotesta, četudi se voznik z njim strinja, ne zadostuje za dokazovanje prekrška.

"S podpisom preizkušenec ne bo več potrdil, da se strinja z rezultatom, ki je bil ugotovljen z alkotestom, ampak bo potrdil le to, da je seznanjen z izmerjeno vrednostjo in z odrejenim nadaljnjim ukrepom," pravi direktor Direktorata za ceste in cestni promet Damijan Leskovšek.

In če bo alkotest pokazal več alkohola od dovoljene meje, bo moral policist po novem odrediti še preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.

Kako je etilometer drugačen od alkotesta? "Stranka mora ta test opraviti dvakrat. Izpišejo se določeni podatki, ozračje pa mora biti nekontaminirano," pojasnjuje Hacin.

Nova pravila pa bodo prinesla tudi dodatno delo. Meritve z etilometri bodo namreč praviloma opravljali na policijskih postajah, kar pomeni več prevozov in daljše postopke. Na Generalni policijski upravi ocenjujejo, da bo posamezen preizkus trajal približno 45 minut, kar bo zmanjšalo prisotnost policijskih patrulj na terenu in vplivalo na izvajanje drugih nalog.

Trenutno je v uporabi 20 etilometrov, skupaj z nakupom 96 novih, vrednih dobrih 770.000 evrov, pa jih bo imela Policija na voljo 116.

"Določeno število teh etilometrov bo stacioniranih v avtomobilih, vendar pa bo pretežni del teh naprav na policijski postaji," pojasnjuje Leskovšek.

Spremembe naj bi začeli uporabljati maja prihodnje leto, pred tem pa mora predlog zakona potrditi še državni zbor.

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KOMENTARJI33

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Petur
12. 10. 2026 21.27
ni bil dovolj niti doslej,le da smo vsi na prvo podpisovali...mnoga vozniško bi ostala,če bi zahtevali etilometer oz zdravniško...
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0 0
krENkmet
12. 10. 2026 21.16
S to spremembo se ščiti le elitne pijačke (beri politike, ipd. ).
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+2
2 0
grumf
12. 10. 2026 21.07
Uf... a to je ta nova, bolj učinkovita Slovenija? Sam prašam...ne za soseda, kr zase..
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+1
1 0
matjaz mravlak
12. 10. 2026 21.04
ne vem zakaj bi jih?
Odgovori
+1
1 0
ANDRO2004
12. 10. 2026 21.02
To je breznik predlagal.
Odgovori
+1
1 0
firewall
12. 10. 2026 21.01
Ze zmanjsujemo birokracijo 😂
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+2
2 0
krENkmet
12. 10. 2026 21.00
Se pravi me ustavijo,dajo pihat, napiham 0.00, se strinjam,podpišem, ...ampak to ne bo nič veljalo in me bodo peljali na policijsko postajo na nadaljno obdelavo - in mi ukradli vsaj 1-2 uri mojega časa ?...pa a ste normalni ???...
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+3
4 1
galyo77
12. 10. 2026 21.13
Preberi še enkrat...če boš prekoračil dovoljeno mejo..
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+1
2 1
krENkmet
12. 10. 2026 21.15
In kaj potem, ko bo policist slabe volje in bo predvideval, da je treba vseeno opraviti preizkus z etilometrom , ker alkotest ne bo več merodajen?...
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-1
0 1
Berbelund
12. 10. 2026 20.58
a so uni kriptodrogeraši že pognali denar ki jim ga je dal jajo za neuporabne kovid testerje?
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+0
3 3
Animal_Pump
12. 10. 2026 20.54
Pijandure je treba mal bolj stisnt. Naj ostanejo na streznitvi na policijski postaji. Nočitev se zaračuna...tam 2000 je primerna cena ene nočitve. Pol pa še kazen vsak promil 5000. Pa bodo pil sam še za 4 stenami. Dobr da bodo kmalu vsi avtomobili fako narejeni, da se bodo blokirali ..ko zaznajo hlape.
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+2
3 1
Berbelund
12. 10. 2026 21.00
dejansko bi morali te kazni veljati za bedaste komentarje!
Odgovori
-2
1 3
Animal_Pump
12. 10. 2026 21.25
Moj komentar je perfekten...Tko bi moralo biti. In tako bo..Do pijandur pa zadetkotov...brez milosti. Jokaj dalje.
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0 0
JackRussell
12. 10. 2026 20.53
jaz se spomnim še balončkov s kristali ki so pozeleneli, ampak sedaj imamo visoko stopnjo dokaznih postopkov da gre en plačilni nalog skozi za dva pirčka. bravo, bravo.
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0 0
slim386
12. 10. 2026 20.49
Dobre novice za sđsovce... Druge razlage za to da volijo komunajzarje v preobleki kot da so non stop pod gasom pač ne more biti
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+1
2 1
rs1975
12. 10. 2026 20.48
Martinovo se bliža, treba poskrbet za Vizjaka...
Odgovori
+1
1 0
zajfa
12. 10. 2026 20.43
Pa kaj je to? A spet da je en mešetar s.p. ali d.o.o. zaslužiš kakih 300 000eur, pa da so si nekaj potalali tam v neki zakotni gostilni. Pa to ne morš verjet.
Odgovori
+2
2 0
Vzorčen primer
12. 10. 2026 20.43
Za ča svožnje na postajo si v pridržanju ali kako se bo temu postopku reklo, ki bo trajal eno uro ali več in bo omejena prostost?
Odgovori
+1
1 0
Pinokio
12. 10. 2026 21.24
Če bodo še na postaji ugotovili z etilometrom, da je rezultat negativen, bo pa pridržani že lahko zahteval odškodnino, kot jo zahtevajo kriminalci, ko jih izpustijo, po umiku kontaminiranih dokazov na sodiščih.
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0 0
Celjan78
12. 10. 2026 20.40
Policaji vas bodo peljali samo na test na policijsko postajo.... nazaj si boste morali sami zrihtati prevoz!
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+0
1 1
vrzwta1
12. 10. 2026 20.37
A res vse odlocevalne sluzbe o cemerkoli v sloveniji zasedajo butci?
Odgovori
+6
6 0
KOdOvce
12. 10. 2026 20.32
Kdo si to zmislu hahahahahaa
Odgovori
+9
9 0
JP2022
12. 10. 2026 20.32
8 jurjev za 1 kos etilometer .. mater niso pocen
Odgovori
+7
7 0
Pinokio
12. 10. 2026 21.24
Ga bo pač pijani voznik plačal.
Odgovori
0 0
Sportsman74
12. 10. 2026 20.31
Samo v Sloveniji kompliciramo s temi alkotesti.....mi smo tes adijo.narod🤣🙊🙈🙉🤮🤮🤮🤮
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+8
8 0
Pinokio
12. 10. 2026 21.25
Vodilni po pisarnah s pa morajo nekaj izmisliti, da ne dobijo plače brez veze.
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0 0
agent.brinko
12. 10. 2026 20.29
vsak posamezni postopek bo trajal najmanj 1 uro. V vsakem primeru bi morali pijanemu vozniku ocitati poskus uboja ker s svojim ravnanjem, da je vozil pijan zavestno ogroža druge. Po novem bi morali vse dobljene pijane zapreti do izročitve sodniku v obravnavo in tudi dosojeno kazen po hitrem postopku. Kazen mora biti takojšnja in pika.
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+0
3 3
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