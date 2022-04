NIJZ: Ohranimo zmernost že v trgovini in nato pri pripravi jedi

Prehrana med prazniki ne vpliva občutneje na povečanje telesne teže, prav tako nima drugih dolgoročnih posledic za zdravje, pred velikonočnimi prazniki navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Večjo pozornost pri prehrani pa je treba nameniti bolnikom in tistim, ki se morajo držati predpisanega načina prehranjevanja, spominjajo.

Za velikonočno pogrnjeno mizo so značilni meso in mesni izdelki, pobarvana jajca, potica ali kruh in hren. Obroki iz omenjenih jedi so bogat vir energije, maščob – še posebej zdravju škodljivih maščob – soli in aditivov, zato predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporočajo, da ohranimo zmernost že v trgovini in nato pri pripravi jedi.

icon-expand Pri uživanju velikonočnih dobrot, ki so so bogat vir energije, maščob, soli in aditivov, bodimo zmerni. FOTO: Thinkstock

Pri poticah bodimo skopuški pri dodajanju maščob in sladkorja. Uživajmo zmerne količine šunke, ki naj bo manj mastna, vidno maščobo pa odstranimo. V jedilnik vključimo dovolj sadja in zelenjave, ki so vir zaščitnih snovi in hkrati energijsko ter hranilno uravnotežijo obrok, torej zmanjšajo potrebo po dodatni hrani. Poleg tega da se ne prenajedamo, popijmo dovolj vode. Ne pretiravajmo s sladkanimi aromatiziranimi pijačami, energijskimi napitki in posebej z alkoholnimi pijačami. V tem času pa ne pozabimo niti na dovolj dnevne telesne dejavnosti, svetujejo NIJZ. Jajca so v priporočenih količinah del uravnotežene prehrane Jajca vsebujejo beljakovine visoke biološke vrednosti, vitamine A, D, E, B1, B2 in B12, folno kislino, med minerali pa železo, cink, kalcij, jod in selen. V njih je tudi holin, ki je pomembno hranilo pri razvoju možganov in je zato še zlasti pomemben v prehrani nosečnic in doječih mamic. Zaradi približno 250 miligramov holesterola na jajce in neželenih nasičenih maščob pa jih v prehrani omejujemo. Pri zdravih osebah priporočajo približno od tri do pet jajc tedensko, odvisno od ostalih živil, ki jih vključujemo v dnevne jedilnike.

icon-expand Za barvanje jajc uporabljamo le temu namenjene barve ali naravna barvila, denimo čebulne olupke. FOTO: Damjan Žibert

Pritrjujejo opozorilom, da na vrednosti maščob v krvi bolj kot holesterol vplivajo nasičene in transmaščobne kisline. A priporočila ne glede na to navajajo, da naj ne bi zaužili več kot 300 miligramov holesterola na dan. Kljub tem priporočilom naj bodo na vnos holesterola pozorni predvsem tisti, ki imajo v krvi njegove povišane vrednosti, so zapisali na NIJZ. Hren odličen dodatek k vsakodnevni prehrani čez vse leto V povezavi s hrenom pa menijo, da bi bil lahko tudi zaradi svoje hranilne sestave odličen dodatek k vsakodnevni prehrani čez vse leto. Vsebuje namreč prehranske vlaknine, vitamin C, kalij, baker in mangan. Vitamin C je pomemben pri delovanju imunskega sistema, zaradi drugih sestavin, denimo glukozinolatov in fenolnih spojin, pa koren hrena deluje antibakterijsko in antiseptično. Ima tudi ugoden vpliv na prebavo in presnovo maščob.

icon-expand Med prazniki ostanimo aktivni. FOTO: Dreamstime