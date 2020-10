Obilne padavine so v zadnjih dneh na Goriškem ponovno povzročale težave. Medtem ko se stari zemeljski plazovi večinoma ne premikajo, pa se iz dneva v dan prožijo novi. Zemlja plazi pod hišami, uničuje pa tudi poti in udira vinograde. Domačini nasploh pravijo, da toliko dežja in tako visokih voda, kot so jih zabeležili pretekli teden, skorajda niso še doživeli.