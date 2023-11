Obilne padavine z močnimi nalivi: uprava za zaščito in reševanje zabeležila več nevšečnosti

Uprava za zaščito in reševanje poroča o več prijavah dogodkov zaradi neurij. Med drugim iz območja Črne na Koroškem, Cirkulan, Celja, Dravograda, Bohinja, Bovca, Cerknice, Ajdovščine in Ankarana.

Ponoči je naše kraje prešla hladna vremenska fronta, ki so jo spremljale nevihte, nalivi in močnejši sunki vetra. V zelo kratkem času je na območju Koroške in Savinjske regije padlo od 30 do 70 litrov dežja na kvadratni meter, na Gorenjskem od 60 do 100, na območju Baške grape pa tudi okoli 150 litrov na kvadratni meter.

Vremenoslovci so napovedali, da bo akumulacija padavin največja na širšem območju Posočja, Bohinja, pa tudi Gornjesavske doline, saj bodo v višinah pihali zelo močni vetrovi. Veter je bil najmočnejši sredi noči, dosegal je hitrosti od 70 do 100 kilometrov na uro, v višjih legah tudi več.

Danes bo občasno deževalo, reke bodo naraščale in poplavljale

Danes čez dan bo občasno deževalo, pade lahko še okoli 10 litrov dežja na kvadratni meter. Čez dan se bo deloma zjasnilo, na zahodu pa bo še ostalo pretežno oblačno.

Reke bodo naraščale, poplavljale pa reke v Posočju, v porečju Sore na Idrijsko-Cerkljanskem, Sava Bohinjka in Sava v srednjem in zgornjem toku. Popoldne lahko v večjem obsegu poplavi tudi Drava.

Na celotnem območju severozahodne Slovenije in delu osrednje Slovenije in ob obali so verjetne poplave hudourniških vodotokov in zaledne padavinske vode. Poplavljanje rek je možno tudi na Vipavskem, Savinjskem in na Koroškem, opozarjajo.

Zaradi napovedanih povečanih količin padavin in predhodne namočenosti tal obstaja povečana nevarnost za nastanek novih zemeljskih plazov in reaktivacijo tistih, ki so nastali ob nedavni ujmi, so sporočili iz Geološkega zavoda Slovenije.

Preventivno sta zaprti cesti Bača pri Modreju-Petrovo Brdo ter Bresternica-Gaj-Sv. Juri. Zaradi poslabšanja vremenskih razmer so zaprte še nekatere druge ceste po državi, podrobni podatki pa so objavljeni na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Ob nočni plimi do 4. ure je morje poplavilo nižje dele obale v višini do 30 centimetrov.

Na severnem Primorskem noč minili mirneje od napovedi

"Noč je na severnem Primorskem minila mirneje od napovedi. Predvsem v Baški grapi so ljudje s strahom pričakovali kaj bo prinesla nova vremenska fronta. A se črn scenariji prejšnjega petka, na srečo, ni ponovil," je sporočil Samo Kosmač, poveljnik CZ za severno Primorsko.

Nekaj minut čez polnoč je sicer celotno to področje hitro prešla izrazita nevihtna linija. Veter in pravi naliv sta povzročila nekaj težav in posledično intervenciji gasilcev. Zaradi poplavljanja objektov so slednji posredovali v Kanalu (črpanje vode), tamkajšnji osnovni šoli pa so dostavili protipoplavne vreče.

Tudi v Selu v občini Ajdovščina je voda ogrožala stanovanjski objekt. Podrta drevesa pa so ovirala promet na cestah: Bovec – Žaga, Kanal – Avče in Doblar – Ročinj. Zaradi vode na cestišču in nanosov pa je bil promet oviran na cesti Tolmin – Kobarid pri Kamnem, med Žago in Bovcem pri gostišču Žvikar, tam je bila popolna zapora, in med Bovcem in Trento pri Soči. Tam je eno vozilo tudi obtičalo v vodi in posredovati so morali gasilci PGD Bovec.

Zaradi plazu je še vedno zaprta cesta Most na Soči – Modrej (občina Tolmin), med tem ko je promet oviran (zaradi zemeljskega plazu) na cesti Gonjače – Dobrovo pri Zalem Bregu (občina Brda). Po 4. uri so odgovorni zaprli tudi cesto Tolmin – Volče, zaradi poplavljenega cestišča.

Cesta Bača pri Modreju - Petrovo Brdo, ki je bila preventivno zaprta, razen za intervencijska vozila, od včeraj od 17. ure naprej pa bo ( oz. je) znova odprta od 5. ure, je sporočil poveljnik CZ občine Tolmin Miha Vencelj.

V Avščku v občini Kanal ob Soči pa je podrto drevo padlo na osebno vozilo. Odstranili so ga gasilci PGD Kanal. Močan veter pa je odkril streho na delu stanovanjskega objekta v Lokovcu, v mestni občini Nova Gorica, v katerem živi družina s petimi otroki. V prostore hiše je vdirala deževnica, a zahtevne vremenske razmere (predvsem veter) gasilcem PGD Čepovan niso dovoljevale varne večje intervencije na objektu. Zato so za pomoč s posebnim vozilom Unimog zaprosili regijski štab CZ za severno Primorsko, da bodo lahko posredovali takoj ko se bo zdanilo oziroma se bo veter vsaj malce polegel.

"Dodajmo še to, da na Krasu oziroma v občini Miren – Kostanjevica sinoči zaradi vetra ni bilo večjih težav, kot so poročali nekateri mediji. V sistemu je resda bila zabeležena ena intervencija gasilcev, a le zaradi dodatne (ob napovedanem močnejšem deževju) zaščite s folijo, že v prejšnjih neurjih poškodovane, strehe na enem stanovanjskem objektu v Orehovljah," je v sporočilu za javnost še zapisal Kosmač.