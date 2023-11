Najbolj črni scenariji se niso uresničili, a ponekod še pričakujejo obsežne poplave

Po nočnem deževju, ki se ponekod nadaljuje, pretoki rek po državi naraščajo. Reke v zgornjem Posočju, porečju Save Bohinjke, Sava v zgornjem toku ter Reka pri Ilirski Bistrici poplavljajo. Drava medtem močno narašča in bo poplavljala v večjem obsegu, kažejo napovedi agencije za okolje. Zaradi poplav in plazov je sicer že zdaj neprevoznih več cest. Se pa za zdaj niso uresničili najbolj črni scenariji, tudi v Baški grapi je noč minila brez hujših težav.

Ponekod je nekaj težav povzročil veter, poplavljalo je tudi morje, nekaj gospodinjstev je ostalo brez električne energije. Za celotno državo sicer velja rumeno vremensko opozorilo, za porečje Drave, ki bo poplavljala, pa rdeče hidrološko opozorilo.

Aktualne visokovodne razmere

Pretok reke Drave je bil na meji z Avstrijo ob 5. uri okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo in se povečuje. V dopoldanskem času bo predvidoma pretok dosegel do 1800 kubičnih metrov na sekundo, povečani bodo tudi dotoki. "Predvidene so poplave večjega obsega," je zapisano v jutranjem hidrološkem opozorilu Agencije RS za okolje (Arso). Reke v Posočju so večinoma že dosegle največje pretoke. Visokovodni val na Savi se bo v naslednjih urah pomikal proti srednjemu toku, kjer bo Sava poplavila in predvidoma sredi dneva dosegla največji pretok. Sava bo v Šentjakobu dosegla pretok okoli 1300 kubičnih metrov na sekundo. Razlivale se bodo tudi druge reke v več delih države. "Morje bo med 9. in 12. uro poplavljalo v višini okoli 30 cm. Visoka gladina morja bo sovpadla z okrepljenim jugozahodnim vetrom," sporoča Arso.

Radarska slika padavin

Ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot Po podatkih centra za obveščanje je bilo zaradi ujme ponoči aktiviranih 62 gasilskih enot, zabeležili so 117 dogodkov na območjih regijskih centrov Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo je tudi več cestišč, so danes sporočili s Centra za obveščanje RS.

Gasilci so že v četrtek preventivno čistili prepuste, polnili protipoplavne vreče, odstranjevali podrta drevesa, prek noči pa iz zalitih prostorov objektov prečrpavali vodo. Prav tako so preventivno v objekte nameščali potopne črpalke, zaščitili več streh, ki jih je poškodoval veter, in z agregati nudili pomoč občanom, ki so ostali brez električne energije. Zaradi močnega vetra se je podrlo tudi več drogov, zaradi deževja se je sprožilo več zemeljskih plazov in poplavilo je tudi več cestišč.

Po državi je zaradi poplav in plazov zaprtih več cest. Med drugim so po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste zaprte ceste Stara Fužina–Ribčev Laz pri Stari Fužini, cesta Volče–Tolmin pri Tolminu in cesta Most na Soči–Tolmin na več odsekih. Prelaz Korensko sedlo je zaprt na avstrijski strani. Preventivno je zaradi vremenskih razmer zaprta tudi cesta Bresternica–Gaj–Sv. Jurij. Na cesti Železniki–Most na Soči je med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Je pa od 5. ure spet odprta cesta skozi Baško grapo.

Na Gorenjskem v manjšem obsegu poplavljalo več rek Na območju Julijskih Alp je ponoči padla večja količina padavin. Na Gorenjskem so po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Klemena Šmida narasli vodotoki v porečju Save Bohinjke in Save Dolinke, ki sta se razlivali v manjšem obsegu. Sava se je medtem razlivala v okolici Radovljice, poplavljala pa je tudi Tržaška Bistrica v okolici Tržiča. Kot je poudaril Šmid, pa se najhujše napovedi niso uresničile. Narasli so sicer tudi vodotoki v porečju Sore, vendar reka ni povzročala težav. V Bohinju je veter odkril nekaj streh in strešnikov, ki so jih ponoči popravili, da voda ni zamakala hiš, je dodal Šmid. Pri tem se je zahvalil prebivalcem, ki so dosledno upoštevali navodila Civilne zaščite in ravnali samozaščitno ter tako preprečili večje težave. Portal Meteoinfo Slovenija je delil tudi posnetek iz Stare Fužine v občini Bohinj, kjer se potok Mostnica izliva v Savo Bohinjko. Po njihovih besedah je Bohinj z okolico zelo razmočen.

Na Obali poplavljalo morje, v Izoli pa tudi meteorne vode Na obalnem območju je minulo noč morje prestopilo obalno črto, zato so sprožili opozorilne sirene. Več težav pa so povzročile obilne padavine, zaradi katerih je meteorna kanalizacija preplavila del starega središča Izole. Ob treh so se razmere umirile. Enote civilne zaščite so bile na terenu tudi v Piranu in Šalari. Luka Koper je spet odprta. Ob večerni plimi je morje v Piranu prestopilo rob obalne črte. V Piranu so sireno javnega alarmiranja sprožili ob 23.17, ob 00.07 pa še v Izoli. Pod vodo so bili deli piranske punte, so sporočili s CORS. Po teh podatkih je na Obali padlo več kot 28 litrov vode na kvadratni meter. V Izoli je voda dosegla Prešernovo nabrežje, a se ni prelila, je povedal vodja tamkajšnje civilne zaščite Zdenko Deželak. Dodal pa je, da je zaradi močnega deževja poplavila meteorna kanalizacija. Do 20 centimetrov vode je bilo na Manziolijevem trgu, Ljubljanski ulici in bližnjih delih mestnega središča. Najhuje je bilo med 1. in 2. uro. Enote civilne zaščite so bile na terenu do 3. ure. Koprska gasilska brigada je ponoči posredovala petkrat. Pomagala je pri črpanju vode v Izoli. Gasilci so bili v pripravljenosti tudi v Vanganelski dolini oziroma v Šalari, kjer obstaja nevarnost, da bi Badaševica prestopila bregove. Vodo so črpali tudi v Izletniški ulici v Žusterni, kjer se je pred tedni sprožil zemeljski plaz. Na pristaniški kapitaniji so povedali, da je veter ponoči oslabel, tako da je pristanišče od 2. ure spet odprto. Na severnem Primorskem noč minila mirneje od napovedi "Noč je na severnem Primorskem minila mirneje od napovedi. Predvsem v Baški grapi so ljudje s strahom pričakovali, kaj bo prinesla nova vremenska fronta. A se črni scenarij prejšnjega petka na srečo ni ponovil," je sporočil Samo Kosmač, poveljnik CZ za severno Primorsko. Nekaj minut čez polnoč je sicer celotno to področje hitro prešla izrazita nevihtna linija. Veter in pravi naliv sta povzročila nekaj težav in posledično intervenciji gasilcev. Zaradi poplavljanja objektov so slednji posredovali v Kanalu (črpanje vode), tamkajšnji osnovni šoli pa so dostavili protipoplavne vreče. Tudi v Selu v občini Ajdovščina je voda ogrožala stanovanjski objekt. Podrta drevesa in voda na cestišču so ovirali promet, eno vozilo je obtičalo v vodi. Močan veter pa je ponekod odkrival strehe, denimo na delu stanovanjskega objekta v Lokovcu v mestni občini Nova Gorica, v katerem živi družina s petimi otroki. "Dodajmo še to, da na Krasu oziroma v občini Miren - Kostanjevica sinoči zaradi vetra ni bilo večjih težav, kot so poročali nekateri mediji. V sistemu je resda bila zabeležena ena intervencija gasilcev, a le zaradi dodatne (ob napovedanem močnejšem deževju) zaščite s folijo že v prejšnjih neurjih poškodovane strehe na enem stanovanjskem objektu v Orehovljah," je v sporočilu za javnost še zapisal Kosmač. Danes bo občasno deževalo, Arso izdal rumeno opozorilo Medtem je Arso omilil vremensko opozorilo za danes, tako da za celotno državo do popoldneva velja rumeno vremensko opozorilo, in sicer zaradi padavin in neviht na severozahodu, drugod pa je rumeno vremensko opozorilo izdano zaradi možnega močnejšega vetra in neviht.

Rumeno opozorilo Arsa