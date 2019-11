Obilno deževje: voda zalila dve hiši in poplavila cesto

Zaradi odstranjevanja posledic močnega vetra so imeli gasilci polne roke dela, predvsem na območju Gorenjske, piše Uprava RS za zaščito in reševanje. Veter je odkril nekaj ostrešij objektov in preko cestišč podrl par dreves. Na pomoč je priskočilo tudi pet prostovoljnih lokalnih gasilskih enot, ki so odstranili podrto drevje in prekrili poškodovana ostrešja.

V Kuteževem v občini Ilirska Bistrica so gasilci PGD Podgora-Podgraje s pomočjo gradbene mehanizacije očistili 30 metrov obcestnega jarka, iz katerega se je izlivala meteorna voda in ogrožala bližnji stanovanjski objekt.

V večernih urah je v Volčah v občini Tolmin voda hudourniškega potoka zalila dve hiši in poplavila glavno regionalno cesto Tolmin - Nova Gorica. Gasilci PGD Tolmin so izčrpali vodo iz dveh hiš in vodo preusmerjali proč od drugih stanovanjskih objektov v bližini. Pred ogrožene objekte so postavili protipoplavne vreče in z delovnim strojem odmašili prepust in očistili cesto, ki je bila zaradi nanosa materiala in vode več ur zaprta.

Padavine lahko pričakujemo od noči na torek do torka do večera.

Nekatere reke naraščajo

Po podatkih Agencije RS za okolje imajo trenutno Sava s pritoki v zgornjem toku, Soča s pritoki, Reka, Kolpa s pritoki velike pretoke, reke v porečju Mure, Pesnice in Krke male pretoke, pretoki drugih rek so srednji. V manjšem obsegu se razliva Rakitnica, ki bo še nekoliko narasla. V jutranjih urah naraščajo še Dravinja v spodnjem toku s pritoki, Sava v spodnjem toku, Ljubljanica in njeni kraški pritoki, Savinja v spodnjem toku, Krka in nekateri njeni pritoki. Reke, ki še naraščajo, bodo v ponedeljek večinoma začele upadati že v dopoldanskem času, kasneje pa v glavnem kraški vodotoki in Sava v spodnjem toku.

Prihajajo obilnejše padavine

Od noči na torek do torka do večera bodo ponovno obilnejše padavine z dolgotrajnimi nalivi. Krajevno bo v zahodni, južni in deloma osrednji Sloveniji predvidoma padlo od 50 do okoli 100 l/m2, drugod pa od 30 do okoli 60 l/m2 dežja.

V torek zjutraj bodo reke po Sloveniji začele naraščati in čez dan dosegle velike pretoke. Največje pretoke bodo dosegle v večernih urah in v noči na sredo. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih vodotokov. Gladina morja bo v torek ob jutranji plimi povišana.