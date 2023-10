Evakuirani prebivalci iz Baške grape na varnem

"Cesta od Kneže do Podbrda je zaprta, saj so se sprožili številni plazovi. Voda, predvsem številni hudourniki v posameznih krajih, ogroža tudi stanovanjske in gospodarske objekte, pa kleti. Gasilci in druge službe iz sistema zaščite in reševanja so na terenu," je sporočil regijski štab CZ za Severno Primorsko.

Ob tokratnih obilnih padavinah je na udaru Baška grapa v občini Tolmin. Zaradi obilnih padavin v zadnjih urah na Severnem Primorskem so dopoldne razglasili izredne razmere, na Grahovem ob Bači so sprožili tudi sirene za splošno nevarnost.

Voda se hitro umika v struge, a grozijo plazovi, nekaj je še aktivnih v Podbrdu. Vencelj je povedal, da je več objektov huje poškodovanih, do Podbrda pa je trenutno možen dostop le z gorenjske strani ali po železnici. Prednostna naloga je zdaj vzpostavitev cestnih povezav, da bodo lahko s tehniko prišli do najbolj prizadetih območij, je še povedal.

"Zaradi velikih količin padavin, ki so doslej padle na območju Baške grape, je tam zaradi nanosov zemljine in usadov že zaprtih več odsekov cest, zato poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Miha Vencelj prebivalce opozarja, naj se ne odpravljajo na pot," so sporočili iz občine Tolmin, kjer so na terenu vse razpoložljive službe. Lokacij je veliko in se zaradi zdrsov terena sproti odpirajo tudi nove, zato velja splošna nevarnost za celotno območje, dodajajo.

Kot nam je pojasnil Jure Beguš, poveljnik PGD Tolmin, so na terenu gasilci iz vseh osmih društev, posredujejo na več kot 40 lokacijah. Težave imajo tudi zaradi slabih zvez, prve pozive za pomoč pa so prejeli malo pred 9. uro. "Razmere so katastrofalne, z gasilnimi vozili zaradi poškodovanih cest niti ne moremo dostopati do ljudi," je povedal. Deset oseb iz vasi Koritnica in pet iz vasi Klavže so evakuirali. Skoraj vsi se bodo lahko vrnili na svoje domove, ko bo odtekla voda, vprašljiva je le ena stanovanjska hiša, ki jo bodo pred vrnitvijo stanovalcev pregledali strokovnjaki, je povedal povedal Ervin Čurlič iz regijskega štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko.

Plazovi ogrožajo nekaj hiš tudi v Podbrdu, do koder je cesta s tolminske strani še vedno neprevozna. Za pomoč so bili zato zaprošeni gasilci iz Bohinjske Bistrice, ki lahko dostopajo z druge strani, so pojasnili na občini.

Gasilci so pomagali tudi pri prevozu obolele osebe, ki so jo svojci prepeljali do gasilcev, ti pa so jo s čolnom čez poplavljeno cesto prepeljali do reševalnega osebja.