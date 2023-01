Obilno sneženje omejilo obratovanje smučišč na Pohorju

Paradiž je povedal tudi, da je cesta iz Slovenj Gradca proti Kopam zelo slabo prevozna zaradi podrtih dreves in velike količine snega. "Trenutne razmere niso najbolj ugodne, mislim da bo v sredo stanje bolj vzdržno," je dodal Paradiž. Po uradnih podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je sicer cesta Slovenj Gradec-Pungart še vedno zaprta.

V ponedeljek je bilo tako precej težav s prevozi otrok v šole v naravi, ki so ta teden načrtovane na Kopah. "Težava je bila v neprevozni cesti, ampak stanje se je nato vzpostavilo in so vsi varno nameščeni," je dejal Paradiž. Vse nastanitvene zmogljivosti na Kopah imajo trenutno polne, trenutno so to večinoma šolarji na šolah v naravi.

Tudi na Mariborskem in Areškem Pohorju danes obratujejo z omejitvami. Po podatkih s spletne strani visitpohorje.si je na Pohorju do 150 centimetrov naravnega in kompaktnega snega. Obratuje osem od 16 naprav in odprtih je deset od 24 prog.

Smučarska povezava Bellevue-Areh danes ne bo odprta, in sicer zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo s snegom obtežena drevesa. Na spletni strani so zapisali še, da krožna kabinska žičnica obratuje za potrebe dnevne smuke vsak dan krožno med 8.45 in 16. uro, avtobus vozi po objavljenem voznem redu.