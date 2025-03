Obišči sejem študija v tujini! Spoznaj več kot 50 razlogov, zakaj študirati v tujini!

Sejem študija v tujini, ki bo 28. februarja 2025 v Hotelu Slon v Ljubljani med 14. in 18. uro, je odlična priložnost za vse, ki razmišljate o izobraževanju v tujini, a ne veste, kje začeti. Dogodek je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in študentom, ter vsem ostalim, ki želite pridobiti informacije o študijskih programih in jezikovnih tečajih po svetu.

Na Sejmu študija v tujini bo predstavljenih več kot 50 izobraževalnih institucij iz različnih držav, vključno z Evropo, ZDA, Kanado, Japonsko, Avstralijo in drugimi. Udeleženci bodo imeli priložnost osebno spoznati predstavnike univerz, srednjih šol, jezikovnih centrov ter se seznaniti z različnimi programi, možnostmi štipendiranja, vizumskimi postopki in nasveti glede nastanitev.

Povej, kam želiš na izobraževanje – mi te usmerimo brezplačno!

Za vse, ki razmišljate o študiju v tujini, bo na voljo brezplačno svetovanje strokovnjakov iz ISEM Agency – vodilne agencije v Jugovzhodni Evropi za pomoč pri iskanju in vpisu v izobraževalne programe po svetu. Z več kot 300 partnerskimi institucijami po vsem svetu in 15 leti izkušenj ISEM Agency pomaga študentom pri doseganju njihovih akademskih ciljev ter ponuja številne programe za študij v tujini – od jezikovnih šol in srednjih šol do univerzitetnih programov (dodiplomskih, magistrskih in doktorskih).