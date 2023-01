Na 380 km dolgo pot s falconom. Kaj pa ogljični odtis?

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je na prvi dan novega leta udeležila tradicionalnega novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov, in sicer na povabilo predsednika avstrijskega parlamenta Wolfganga Sobotke . Kmalu po koncertu pa so se pojavili očitki, da se je na tradicionalni koncert odpeljala z vladnim falconom.

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v zvezi z očitki podala izjavo za medije, v kateri je navedla, da je presenečena nad absurdnostjo situacije, ki je nastala zaradi njenega obiska. Kot je pojasnila, se je 1. januarja letos udeležila bilateralnega državnega obiska v Avstriji pri predsedniku avstrijskega parlamenta Sobotki. Gostitelj jo je v okviru obiska povabil tudi na koncert Dunajskih filharmonikov, po koncertu pa je sledilo bilateralno srečanje, ki je trajalo štiri ure. Kot je pojasnila Klakočar Zupančičeva, sta se na srečanju dotaknila tudi perečih zadev, kot je dvojezičnost šol in sodišč na avstrijskem Koroškem. Pogovarjala sta se tudi o položaju slovenske manjšine v Avstriji ter o parlamentarnem sodelovanju med obema državama.

Srečanje je predsednica DZ ocenila za izjemno uspešno in dodala, da je zelo zadovoljna, ker so uspeli z Republiko Avstrijo ustvariti izjemno dobre odnose, kakršnih prej ni bilo.

Glede poti je dejala, da je na Dunaj letela z vladnim falconom, kar pa je povsem običajno, saj so številni državniki do sedaj leteli na različne državne obiske z vladnim letalom, zato je prepričana, da je bilo vse v skladu z vladnimi predpisi. Kot je ponovila, ni šlo za obisk koncerta, pač pa za državniški obisk. "Tukaj ni nobene senzacije, kar je senzacija, je to, da so parlamentarni odnosi med državama na najvišji ravni do sedaj."

Kaj pa ogljični odtis?

Na vprašanje novinarja, kako ocenjuje, da se je na pot odpravila z letalom namesto z avtomobilom, s čimer je pustila večji ogljični odtis, kar je ena od tem, ki jih ves čas kot ključne izpostavlja predsednik vlade Robert Golob, ki med drugim za zmanjšanje ogljičnega odtisa med drugim predlaga tudi manjšo potrošnjo mesa, je Klakočar Zupančičeva dejala, da se je s potjo v tujino težko povsem izogniti ogljičnemu odtisu. Kot dodaja, se zave resnosti tega problema, hkrati pa odgovarja, da bi v takšnem primeru bilo najbolje, da se v tujino odpelje s kočijo.