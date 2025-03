Obisk Izraela in Palestine padel v vodo, evroposlankama zavrnili vstop

Čeprav bi se morala evroposlanca Matjaž Nemec in Irena Joveva muditi na Bližnjem vzhodu, smo ju popoldne prestregli na varšavskem letališču med vračanjem v Slovenijo. "Dvema poslankama in dvema članoma Evropskega parlamenta je bil vstop zavrnjen, zaradi tega je potem tudi padla odločitev, da se obiska ne bo udeležil nihče," pojasnjuje Nemec. Pot v Izrael in Palestino se je pripravljala mesece, v predhodnem preverjanju je bil vstop odobren vsem, preobrat se je zgodil na licu mesta, pravi. Neuradno zaradi varnostnih pomislekov. Tisto, kar po mnenju Nemca posebej bode v oči, pa je, da so vstop zavrnili zaposlenim uradnikom Evropskega parlamenta: "Kar je v Bruslju vzbudilo veliko pozornosti, ogorčenja in pričakujemo reakcijo vodstva Evropskega parlamenta, kajti to je nek precedens, ki ga prej nismo bili vajeni v odnosih z Izraelom." Delegacija pričakuje, da bo Evropski parlament terjal pojasnila od Izraela in da se bodo dogovorili o realizaciji ter nemotenem poteku obiska.

"Prejšnji teden so bili določeni predstavniki ravno Matjaževe politične skupine v Izraelu in Palestini, teden dni pred tem je bil odbor za obrambo prav tako v Izraelu in Palestini. Nihče ni imel nobenih težav. Kar pomeni, da imajo težave z delegacijo za odnose s Palestino, ki po njihovo ne obstaja," Joveva opominja, da se je incident zgodil prav na dan, ko so Izraelci sestankovali s predstavniki Evropske unije v okviru pridružitvenega sporazuma, ki ureja trgovinske odnose med stranema ter določa, da odnosi med pogodbenicama temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in demokratičnih načel. "Lahko, da je tudi to povezano. Kar želim povedati, je to, da če želijo prestrašiti delegacijo kot tako ali kogarkoli v tej delegaciji, jim to ne bo uspelo. Ker se bomo zagotovo vrnili in storili to, kar želimo storiti," dodaja Joveva.

Kdaj bodo misijo ponovili, sicer še ni jasno. Na vprašanje, ali je ponovna preučitev pridružitvenega sporazuma, k čemur poziva tudi Slovenija, uresničljiva, pa Nemec odgovarja: "Parlament ima posredno vlogo pri tej odločitvi, ravno temu je služil ta vrh v Bruslju. Da bi se nekako definiral odnos med EU in Izraelom, ki je tako skrhan, predvsem v zadnjem obdobju v povezavi tudi s posledicami volitev v Ameriki." Po mnenju Nemca se bo morala Unija odločiti, katero pot bo ubrala tudi pri reševanju konfliktov na Bližnjem vzhodu.