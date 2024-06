Obisk v Posavju: sejo vlade izvedli v prostorih nuklearke

Vladni predstavniki so danes obiskali vseh šest posavskih občin – Krško, Brežice, Sevnico, Kostanjevico na Krki, Radeče in Bistrico ob Sotli. Minister za gospodarstvo Matjaž Han in zunanja ministrica Tanja Fajon sta si ogledala podjetje Radeče papir nova, Terme Čatež in obnovljeni atletski stadion v Brežicah.

Minister za delo Luka Mesec si je skupaj z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem v Krškem ogledal dom starejših in gradbišče naselja Žlapovec. Finančni minister Klemen Boštjančič pa se je srečal v vodstvom brežiške izpostave Fursa.

Z župani posavskih občin, nato pa še z načelniki vseh treh posavskih upravnih enot, se je srečal minister za javno upravo Franc Props.

Minister za obrambo Marjan Šarec je obiskal Mestno občino Krško in Občino Brežice, kjer sta skupaj z županoma podpisal pismi o nameri za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo. Krško je obiskala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je skupaj z županom namenu uradno predala prenovljeni odsek Ceste krških žrtev.