Obisk višjih krajev, kjer je lažje dihati

Ko poletna vročina postane neznosna, iščemo kotičke, kjer je lažje dihati. Ena od možnosti je obisk višjih krajev, kjer so temperature nižje, svoje pa naredi tudi naravna senca. Pohorje je, sploh med Štajerci in Korošci, zagotovo eno najbolj obiskanih zatočišč pred vročino. Spodaj v dolini je 35 stopinj, na vrhu Pohorja pa je skoraj deset stopinj hladneje.