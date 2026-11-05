Janša in ministri sneli kravate ter odigrali prijateljsko tekmo

Vlada je med obiskom jugovzhodne Slovenije obravnavala odprta vprašanja o razvoju regije. Kot je po sestanku povedal premier Janez Janša, so v številnih pogovorih s predstavniki regije urejali konkretne rešitve za več deset odprtih vprašanj. Po uradnem delu pa se je dogajanje s političnega parketa preselilo v dvorano. V dvoranskem nogometu sta se pomerili vladna ekipa, ki so jo sestavljali: obrambni minister Valentin Hajdinjak, minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, predsednik vlade Janez Janša, zdravstveni minister Tadej Ostrc, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz ter Marko Dvornik, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko in Peter Lovšin, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo



Na drugi strani so v belih dresih stali lokalni predstavniki jugovzhodne Slovenije. Za ekipo so zaigrali Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, Marjan Hribar, župan Občine Šmarješke Toplice, Urban Kramar, podžupan Mestne občine Novo mesto, Blaž Ovnik, podžupan Občine Trebnje, Jure Filipovič, podžupan Občine Dolenjske Toplice, Damjan Jerman, podžupan Občine Straža, Boštjan Kolenc, podžupan Občine Mirna, Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto, Nikica Božović, direktor Holding Unitehna, d. o. o., in vodja veteranske ekipe NK Krka, Tadej Kapš, tehnični direktor podjetja Roling, d. o. o., Marjan Selak, direktor podjetja Gallus gasilna oprema, d. o. o., Šentjernej, Jani Selak, direktor podjetja Gallo, d. o. o., Šentjernej, Matej Luzar, direktor podjetja LOK orodjarstvo, d. o. o., Šentjernej in Branimir Ivka, v. d. vodje oddelka za ortopedsko kirurgijo, SB Novo mesto. "Po dveh dneh intenzivnih sestankov in delovnih pogovorov je regijski obisk vlade dobil še sproščen zaključek: prijateljsko nogometno tekmo s predstavniki JV Slovenije. Ne bomo odvrgli rokavic, ampak bomo sneli kravate," so županove besede povzeli na novomeški občini. "Kaj naj rečemo, tekma je bila odlična, domači teren je pa le domači teren," so dodali. Prednost domačega terena se je očitno poznala, saj so predstavniki jugovzhodne Slovenije zmagali z rezultatom 10:5.

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo

Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije Bobo





































Podrobnosti obiska

Jugovzhodna Slovenija je sicer po statističnih podatkih najbolj razvita regija, kljub temu pa imajo tamkajšnje občine različne probleme, predvsem na področju infrastrukture ter urejanja prostora, je še pred tekmo med uradnim obiskom opozoril Janša. Po njegovih besedah se 40 odstotkov vseh odprtih vprašanj nanaša na infrastrukturo, okoli 30 na urejanje okolja in prostora, ostalo pa na problematiko ali področja, ki jih pokrivajo drugi resorji. "Številna odprta vprašanja, ki smo jih preučili še pred obiskom, so dobila odgovore, deloma ob obiskih, ki potekajo že od torka, deloma pa na današnji seji vlade, ki je obravnavala izključno odprta vprašanja razvoja v regiji," je povedal premier. Vlada je šla skozi vse težave, na katere so jih predhodno opozorili župani in nekateri drugi nosilci razvoja v regiji. Za vsako od pripomb so našli odgovor oziroma potencialne rešitve, ob današnjih srečanjih pa bodo nekatere stvari dokončno dorekli, je zatrdil. Dobra novica je po njegovem, da regija nima velikih težav, ko gre za delovna mesta in gospodarski razvoj. Gre namreč za močno regijo z največjim deležem predelovalne industrije in delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo, kar se odraža tudi v neto plačah in kupni moči.