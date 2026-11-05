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Slovenija

Janša in ministri sneli kravate ter odigrali prijateljsko tekmo

Novo mesto, 05. 11. 2026 16.30 pred 32 minutami 4 min branja 13

Avtor:
N.L. STA
Nogometna tekma med vladno ekipo in ekipo jugovzhodne Slovenije

Vlada je v sklopu svojega prvega regijskega obiska v sredo obiskala jugovzhodno Slovenijo. Začeli so ga z delovnim posvetom v Metliki, zaključili pa v bolj športnem duhu. Vladna ekipa se je v športni dvorani Marof pomerila s predstavniki lokalnih skupnosti v dvoranskem nogometu. "Po vladnem obisku nismo sneli rokavic, pač pa kravate," je zapisal Janša.

Vlada je med obiskom jugovzhodne Slovenije obravnavala odprta vprašanja o razvoju regije. Kot je po sestanku povedal premier Janez Janša, so v številnih pogovorih s predstavniki regije urejali konkretne rešitve za več deset odprtih vprašanj.

Po uradnem delu pa se je dogajanje s političnega parketa preselilo v dvorano. V dvoranskem nogometu sta se pomerili vladna ekipa, ki so jo sestavljali: obrambni minister Valentin Hajdinjak, minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar, predsednik vlade Janez Janša, zdravstveni minister Tadej Ostrc, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz ter Marko Dvornik, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko in Peter Lovšin, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. 

Na drugi strani so v belih dresih stali lokalni predstavniki jugovzhodne Slovenije. Za ekipo so zaigrali Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto, Marjan Hribar, župan Občine Šmarješke Toplice, Urban Kramar, podžupan Mestne občine Novo mesto, Blaž Ovnik, podžupan Občine Trebnje, Jure Filipovič, podžupan Občine Dolenjske Toplice, Damjan Jerman, podžupan Občine Straža, Boštjan Kolenc, podžupan Občine Mirna, Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto, Nikica Božović, direktor Holding Unitehna, d. o. o., in vodja veteranske ekipe NK Krka, Tadej Kapš, tehnični direktor podjetja Roling, d. o. o., Marjan Selak, direktor podjetja Gallus gasilna oprema, d. o. o., Šentjernej, Jani Selak, direktor podjetja Gallo, d. o. o., Šentjernej, Matej Luzar, direktor podjetja LOK orodjarstvo, d. o. o., Šentjernej in Branimir Ivka, v. d. vodje oddelka za ortopedsko kirurgijo, SB Novo mesto.

"Po dveh dneh intenzivnih sestankov in delovnih pogovorov je regijski obisk vlade dobil še sproščen zaključek: prijateljsko nogometno tekmo s predstavniki JV Slovenije. Ne bomo odvrgli rokavic, ampak bomo sneli kravate," so županove besede povzeli na novomeški občini. "Kaj naj rečemo, tekma je bila odlična, domači teren je pa le domači teren," so dodali. Prednost domačega terena se je očitno poznala, saj so predstavniki jugovzhodne Slovenije zmagali z rezultatom 10:5.

Podrobnosti obiska

Jugovzhodna Slovenija je sicer po statističnih podatkih najbolj razvita regija, kljub temu pa imajo tamkajšnje občine različne probleme, predvsem na področju infrastrukture ter urejanja prostora, je še pred tekmo med uradnim obiskom opozoril Janša. Po njegovih besedah se 40 odstotkov vseh odprtih vprašanj nanaša na infrastrukturo, okoli 30 na urejanje okolja in prostora, ostalo pa na problematiko ali področja, ki jih pokrivajo drugi resorji.

"Številna odprta vprašanja, ki smo jih preučili še pred obiskom, so dobila odgovore, deloma ob obiskih, ki potekajo že od torka, deloma pa na današnji seji vlade, ki je obravnavala izključno odprta vprašanja razvoja v regiji," je povedal premier. Vlada je šla skozi vse težave, na katere so jih predhodno opozorili župani in nekateri drugi nosilci razvoja v regiji. Za vsako od pripomb so našli odgovor oziroma potencialne rešitve, ob današnjih srečanjih pa bodo nekatere stvari dokončno dorekli, je zatrdil.

Dobra novica je po njegovem, da regija nima velikih težav, ko gre za delovna mesta in gospodarski razvoj. Gre namreč za močno regijo z največjim deležem predelovalne industrije in delovnimi mesti z visoko dodano vrednostjo, kar se odraža tudi v neto plačah in kupni moči.

Preberi še Janša o gradnji tretje razvojne osi: začeli bomo tam, kjer ni nasprotovanj

Sicer pa so problemi po Janševih besedah zelo podobni kot v drugih delih Slovenije - pretirana birokratizacija, dolgi postopki, pritožbe na izdane odločitve, kar vse skupaj pomeni zapravljene priložnosti, zaradi katerih razvoj regije ni še hitrejši.

Okoljska ministrica Polona Rifelj se je srečala z župani v Novem mestu, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa je medtem že v torek napovedal spremembe zakonodaje, ki bodo šle v smeri omejitve možnosti pritožb stranskih udeležencev v postopkih načrtovanja večjih infrastrukturnih projektov.

Minister za zdravje Tadej Ostrc se je udeležil odprtja prenovljenega pediatričnega oddelka z dnevno bolnišnico v novomeški bolnišnici. Minister za izobraževanje Borut Rončević in župan Macedoni pa sta podpisala dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij med občino in ministrstvom. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je obiskal podjetji Inotherm pri Ribnici in Intersocks v Kočevju, nato pa se je udeležil še delovnega srečanja o aktualnih in razvojnih izzivih regije v Novem mestu. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je obiskal podjetji Krka v Novem mestu in Yaskawa v Kočevju, finančni minister Andrej Šircelj pa podjetje Adria Dom v Črnomlju in finančna urada Novo mesto in Kočevje.

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vlada jugovzhodna Slovenija regijski obisk nogometna tekma

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
05. 11. 2026 16.59
Tudi Ivanov dvojnik in sonarodnjak Ercan Menga je bil odličen nogometaš.
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-1
0 1
OutlawJJ
05. 11. 2026 16.58
Kje je sramota parlamenta jagr
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0 0
psv01
05. 11. 2026 16.57
hahaha, keri amaterji. Oni uživajo, se rekreirajo, se nastavljajo kameram; medtem pa ko narod trpi in komaj shaja čez mesec. Res sramota od vlade. o (morebitnem) znanju nogometa pa raje ne bi.
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+1
1 0
Slash
05. 11. 2026 16.53
Bravo, svaka čast!
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+1
1 0
wsharky
05. 11. 2026 16.50
je rekel dr. Janša svoji ekipi, naj lokalci zmagajo, bodo veseli, saj kaj drugega od tega obiska naše vlade razen sladkih obljub tako ali tako ne bodo dobili
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+0
1 1
BBcc
05. 11. 2026 16.52
Res je.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
05. 11. 2026 16.49
Ko v službenem času igraš nogomet.
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+2
2 0
rogla
05. 11. 2026 16.46
Jansha pa s kravato? Njemu bi pristajalo kaj trdnejšega na rokah.
Odgovori
+1
1 0
wsharky
05. 11. 2026 16.46
Logar šibki člen te ekipe, ki sploh ne bi smel biti v tej ekipi, evo karma in prvi znak, da v to ekipo ne spada
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+1
1 0
BBcc
05. 11. 2026 16.43
To so delovni ljudje.
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0 0
FreedomMan
05. 11. 2026 16.41
Kako jih je driblal Janša, pozna se balkanska genetika nimaš kej.
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+4
4 0
jank
05. 11. 2026 16.36
Ne znajo vladati in enako igrajo nogomet.
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+2
2 0
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