Obiska, ki nosita simboliko: 'Stari in mladi moramo delati in dihati skupaj'

Najprej v domu Malči Belič, kjer so nastanjeni vzgojno in socialno ogroženi otroci, potem v domu za starejše na Taboru, ta obiska predsednice države Nataše Pirc Musar nista bila povsem naključno izbrana. "Je simbolika. Kot predsednica bi želela poudariti medgenarecaijsko sodelovanje. Stari in mladi moramo delati in dihati skupaj, da bo vsem skupaj lepo," je dejala.

Starejšim pa je predstavila tudi svojo novo svetovalko Biserko Marolt Meden, ki je znana iz združenja Srebrna nit. Očitno bo strategija delovanja nove predsednice nekoliko drugačna kot smo je vajeni. Čeprav poredsednik uradno nima vpliva na sprejem zakonov, kaže da namerava Pirc Musarjeva več govoriti o konkrentih predlogih za reševanje izzivov v družbi.