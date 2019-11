Obiskali smo malega Krisa v Los Angelesu: 'Pogrešamo našo Slovenijo'

Sivi, deževni in za Kalifornijo neobičajno mrzli so letošnji prazniki ob zahvalnem dnevu, ko se Američani tradicionalno spominjajo, za kaj so hvaležni. Starša malega Krisa to zelo dobro vesta.

"Danes ima Kris tudi 22 mesecev, tako da res, tudi za nas je danes nekakšen zahvalni dan, za celo preteklo leto, kar vse se nam je zgodilo in kar vse smo dosegli," je v Los Angelesu povedala Krisova mamica, Ana Jerak.

Z družinico smo se srečali v bližini njihovega tamkajšnjega začasnega doma. Čeprav je bil dan čemeren, sta bila starša vesela, da Krisa, ki je na na kliniki prejšnji teden dobil dva milijona evrov vredno zdravilo, lahko peljeta iz stanovanja.