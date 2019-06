Bili smo v zaporu na Dobu

In nekje po svetu je ta slika povsem realna – najbolj zloglasne zapore npr. najdemo v ZDA, Mehiki, Rusiji, Bangladešu, na Tajskem in Iranu, medtem ko za najbolj prijazne in humane veljajo skandinavski. Slovenski zapori, na drugi strani, so pogosto označeni za hotele. Ker imajo obsojenci posteljo, tople obroke, internet, televizijo … stvari, ki jih marsikdo zunaj nima. Razen bistvenega – svobode, odgovarja penolog Dragan Petrovec , ki bi naš sistem še bolj liberaliziral. Ker vloga zapora ni kaznovalna, pač pa rehabilitacijska, pravi. In ker je prepričan, da se večina ljudi ob strokovni pomoči lahko spremeni.

Večina od nas svet kriminala in življenje za rešetkami pozna bolj ali manj z televizijskih ekranov. Zločin. Iskanje motiva. V uri in pol razrešena skrivnost, dobri fantje zmagajo, slabi končajo za zapahi. Slabi so tudi pazniki, ki jim pogosto poči film, prekoračijo pooblastila, uporabijo silo. In nasilje, nasilje je povsod. Verbalno, fizično, spolno. Tja si nihče ne želi.

Sprehod po zaprtem delu zapora, kjer v petih bivalnih oddelkih in enem strogo varovanem trenutno biva okoli 500 obsojencev, poteka povsem v nasprotju s pričakovanji. Naša štiričlanska ekipa tja vstopi v spremstvu enega pravosodnega policista. Na vprašanje, ali je to dovolj, saj smo v tem trenutku že na dvorišču med obsojenci, pojasni, da ni nobene nevarnosti. Pravosodni policisti pri svojem delu okoli pasu nosijo lisice in plinski razpršilec, ne pa tudi pištole, saj je to varnostno sporno. Jo pa vzamejo s seboj izven zapora, ko obsojence peljejo npr. na sodišče.

"Ni težek zapor, težki so zaporniki," pa pogosto pravijo tisti, ki vedo iz prve roke – obsojenci. Zato smo preverili, kakšno je življenje v največjem slovenskem zaporu. Kdo je tam najdlje? Koga ne marajo? Kako v sobah, kjer jih spi 13, rešujejo konflikte? Kje so kamere? Kako ogroženi in preobremenjeni so pravosodni policisti? Koliko droge pride v zapor in kako? Koliko je znanega o zaporniškem podzemlju?

Zavod za prestajanje kazni Dob ima odprt, polodprt in zaprt oddelek. Na zaprtem delu kazen trenutno prestaja 499 obsojencev, na polodprtem jih je 70, na odprtem pa 21. Polodprti in odprti oddelek imata najsvobodnejši režim, tam imajo obsojenci dostop do interneta in mobilne telefonije.

Najdlje, že sedemnajsto leto, kazen na Dobu prestaja Jožef Kovač , ki je bil zaradi umora podjetnika iz Tržiča novembra 1999 obsojen na 30 let zapora. Po mnenju sodišča se je umor zgodil na posebno grozovit način, saj so on in še trije storilci podjetnika ugrabili, ga odpeljali v hišo v Savljah in od njega zahtevali, da jim plača milijon nemških mark. Ko so ugotovili, da denarja nima, so ga v strahu, da jih bo prijavil policiji, z zavezanimi očmi pripeljali do brega Save, ga obtežili z betonskimi bloki in pahnili v reko. Podjetnika, ki se je poskušal rešiti, je Kovač držal pod vodo toliko časa, da se je utopil.

Ne v oranžne, kot jih poznamo iz filmov, pač pa v rjavkaste uniforme oblečene obsojence na dvorišču bi zlahka zamenjali za povsem običajne delavce, ki tam pač nekaj popravljajo. Med vrtnarjenjem in drugimi opravili, namenjeni na delo, kosilo, v knjižnico ali na fitnes, nas radovedno opazujejo in vljudno pozdravljajo. "Če se do njih vedeš spoštljivo, enak odnos v večini primerov dobiš tudi nazaj," pojasni naš spremljevalec. Ob tej priložnosti izvemo tudi, da pravosodni policisti vse obsojence v zaporu vikajo in obratno.

Strogo varovan oddelek za nevarne storilce

Sprehodimo se mimo menze, igrišča za košarko in dveh novih, z veliko železja obdanih oddelkov, ki sta se začela uporabljati v letu 2011. Obsojenci so v oddelke sicer nameščeni heterogeno, ne glede na vrsto kaznivih dejanj, ki so jih storili. Le v prvem oddelku, najstarejši stavbi na levi, ki ima poleg rešetk na oknih tudi mrežo, so tisti, ki so nevarni, ogroženi, begosumni ali huje moteči za druge. Tam so tako tudi morilci otrok, posiljevalci in pedofili, ki so najbolj osovraženi med drugimi obsojenci. Iz varnostnih razlogov so ves čas so ločeni od ostalih, zunaj so lahko po dve uri na dan.

Naš sprehod mimo te stavbe, ki je za ženski spol od vsega še najbolj neprijeten del, pospremi nekaj žvižgov. Na koncu stoji kantina, kjer si obsojenci lahko kaj kupijo (sicer dnevno dobijo tri obroke, obvezno je samo kosilo), mimo katere se lagodno sprehodi mačka."So domače živali dovoljene?" se pošalimo in pojasnijo nam, da je na vrtu res nekaj prostoživečih, da so cepljene in sterilizirane.

Ogledamo si še nadzorno sobo v 5. oddelku, v kateri dva pravosodna policista prek kamer spremljata dogajanje. Vse kamere v zaporu so sicer na vidnih mestih – v hodnikih in skupnih prostorih, ne pa tudi v sobah in sanitarijah. Da jih pristojni ne bo mogli zaznati, prav tam in v mrtvih kotih, ki jih imajo obsojenci dodobra naštudirane, najpogosteje prihaja do nasilja in nedovoljenih interakcij med njimi.