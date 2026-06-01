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Obiskali so nas osnovnošolci in se izkazali v eko kvizu

Ljubljana, 01. 06. 2026 19.54 pred 24 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Janez Usenik
Osnovnošolci na obisku

Naša televizijska hiša je imela prav poseben obisk, obiskali so nas namreč osnovnošolci, ki so se izkazali v projektu Ekošola, se učili o ekologiji in hkrati sami pripravili video vsebine o tem, kako bi lahko ljudje lepše skrbeli za naš planet. To so otroci, ki so se pripravljeni učiti in zato bi se tudi mi morali učiti od njih.

ekošola ekologija obisk planet
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KOMENTARJI1

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galeon
01. 06. 2026 21.20
Vsi pa pijejo iz plastenk katere vržejo v smeti. In to so neki kvazi eko šolarji. In vi delate isto za njimi. Zdaj ko boste v svoje vrste pripeljali še narcisnega Pahorja vas bomo gledal pa še manj.
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