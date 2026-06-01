Obiskali so nas osnovnošolci in se izkazali v eko kvizu

Naša televizijska hiša je imela prav poseben obisk, obiskali so nas namreč osnovnošolci, ki so se izkazali v projektu Ekošola, se učili o ekologiji in hkrati sami pripravili video vsebine o tem, kako bi lahko ljudje lepše skrbeli za naš planet. To so otroci, ki so se pripravljeni učiti in zato bi se tudi mi morali učiti od njih.