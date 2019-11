Obiski omejeni tudi na dveh oddelkih jeseniške bolnišnice

"Obveščamo vas, da so v Splošni bolnišnici Jesenice zaradi povečanja števila respiratornih obolenj od danes obiski na pediatričnem oddelku in na ginekološko-porodniškem oddelku omejeni,"so sporočili iz jeseniške bolnišnice.

Na pediatričnem oddelku je tako dovoljena le prisotnost enega zdravega starša ali skrbnika, na ginekološko–porodniškem oddelku pa je dovoljen obisk zdravega partnerja."Svojce naprošamo, da se pri vstopu na oddelek najprej oglasijo pri medicinski sestri, kjer bodo dobili natančne usmeritve,"so še dodali.

Tudi v mariborskem UKC omejeni obiski

Obiske so omejili tudi v UKC Maribor, in sicer na Oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja.Obiski so omejeni na eno zdravo osebo, odločitev mariborskega UKC pa sledi opozorilu Slovenskega zdravniškega društva, da bo prihajajoče hladnejše obdobje spremljalo povečanje virusnih okužb dihal.

Za splošno in načeloma zdravo populacijo respiratorni virusi ne predstavljajo večjih težav, ogroženim skupinam pa prinašajo večje tveganje za težji potek bolezni in nepredvidene zaplete. Najbolj ogroženi so dojenčki in majhni otroci, še zlasti nedonošeni. Strokovnjaki zato svetujejo, naj ljudje upoštevajo napotke družinskih zdravnikov in pediatrov ter naj redno skrbijo za preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja virusov.

Cepljenje proti gripi: zaradi velikega povpraševanja nove zaloge

Se pa ljudje letos bolj odločajo za cepljenje, k čemur je zagotovo prispevalo brezplačno cepljenje za tvegane skupine ljudi, to so starejši od 65 let, kronični bolniki, osebe z izrazito povečano telesno težo in nosečnice. Ob tem se ljudje pogosteje odločajo tudi za samoplačniško cepljenje.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvajalcem razdelil že 132.300 odmerkov cepiva, pri čemer je večina izvajalcev naročila dodatne količine cepiva proti gripi.