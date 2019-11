Obiski politikov v porodnišnicah: neprimerna praksa in nepotreben populizem

Od 25. novembra do 10. decembra obeležujemo mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami. Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni negi, ki deluje pod okriljem Zbornice – Zveze je ob tem pripravila okroglo mizo z naslovom Obiski politikov ob novoletnih praznikih po slovenskih porodnišnicah. Strinjali so se, da gre pri obiskih porodnic in novorojenčkov s strani politikov za neprimerno prakso, za nepotreben populizem politikov, za motenje zasebnosti ter kršenje pravic pacientov, tako matere kot novorojenčka, in zaposlenih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Udeleženci razprave so tako s stališča babiške in zdravstvene nege, medicine, družboslovja in družinske psihoterapije opozorili na različne vidike te vsakoletne in vedno bolj pogoste prakse obiskovanja porodnic in novorojenčkov na novoletni dan s strani politikov, županov, predsednika države... "Čeprav gre za prijazno, dobronamerno ter v javnosti in medijih praviloma všečno gesto, ima ta tudi številne sporne vidike,"so se strinjali.

Pri tem so poudarili, da gre v prvi vrsti za higienske razloge, saj se možnosti morbitnih okužb, zlasti obolenj dihal in gripe v zimske času, s tem povečajo. "Porodnišnice praviloma omejujejo obiske porodnice in novorojenčka na zgolj najožje družinske člane, pri obiskih politikov pa se teh omejitev in pravil ne spoštuje."