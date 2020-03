Obiski v zaporih še niso prepovedani, ponekod pa veljajo omejitve

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce so že 25. februarja pozvali, da v primeru bolezenskih znakov do nadaljnjega ne prihajajo na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečijo morebitne okužbe z novim koronavirusom."Zaprte osebe usmerjamo, da se v večji meri poslužujejo telefonskih stikov s svojci."

Generalni urad je tako vsem zavodom za prestajanje kazni zapora in prevzgojnemu domu poslal podrobna navodila o preprečevanju in ukrepanju v primeru okužbe s koronavisurom, vezano na priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Z navodili in slikovnimi gradivi so bili po njihovih besedah seznanjeni tako zaposleni kot zaprte osebe.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnjujejo, da so v okviru preprečevanja okužb z novim koronavirusom sprejeli potrebna navodila o preventivnih ukrepih in protokole ravnanja. "Informacije in aktualne razmere glede koronavirusa redno spremljamo in sledimo navodilom pristojnih organov. O ukrepih na tem področju smo se informirali tudi pri tujih zaporskih upravah," so zapisali.

Po načelu sorazmernosti in postopnosti in glede na razmere v posameznem zavodu so se odločili, da obiskov v zaporih ne prepovejo, so pa na nekaj lokacijah pa uvedli omejitve.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper in oddelku Nova Gorica se tako izvajajo le obiski za stekleno pregrado. Vsi ostali zavodi za prestajanje kazni zapora, oddelki in prevzgojni dom pa so obiske omejili na način, da se ga lahko udeleži le ena zdrava oseba. V individualnih primerih o izvedbi in obliki obiska (npr. ko gre za vidno bolno osebo) glede na zmožnosti posameznega zavoda odloča vodstvo zavoda. Vsi ukrepi so seveda začasni.

Generalni direktor uprave Bojan Majcen je v ponedeljek ponovno sklical sestanek direktorjev zaporov in prevzgojnega doma, na katerem so sprejeli dodaten nabor potrebnih ukrepov. Zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom razpolagajo tudi z določeno količino zaščitne opreme, dodatni potrebni materiali pa bodo v skladu z razpoložljivostjo dobavljeni v najkrajšem času, so še sporočili iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Penolog opozarja: Posledično med obsojenci lahko naraste nezadovoljstvo

Obsojenci se lahko okužijo z obiski, prek zaposlenih, na sodiščih in v ambulantah, pa poudarja Marjan Čander, upokojeni penolog in podpredsednik Komisije za pogojne odpuste leta 2008, ki je na vlado, predsednika republike, ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za zdravje naslovil pobudo za omejitev širjenja virusa med ranljivimi skupinami ljudi.

"S pomanjkljivimi ukrepi odprave nevarnosti okužbe v slovenskih zaporih raste tudi verjetnost nasilnega nestrinjanja zaprtih oseb," je opozoril. Poznani so primeri iz Italije ta konec tedna, kjer je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v več zaporih prišlo do upora zapornikov.V zaporu v Modeni je šest zapornikov umrlo, več pa jih je bilo huje poškodovanih. Poškodovana sta bila tudi najmanj dva paznika, še okoli 20 uslužbencev pa je moralo zapustiti zapor. Več kot 50 zapornikov naj bi poskušalo iz zapora tudi pobegniti.

Čander ocenjuje, da je težava v skupnem številu zaprtih oseb, "kar pa lahko z mehkimi ukrepi takoj zmanjšamo". Za zmanjšanje števila zaprtih oseb v Sloveniji bi lahko po njegovem mnenju poskrbeli s pogojnimi odpusti ob polovici kazni za kazni do osem let, tako rednimi kot izrednimi, izpusti na alternativne kazni in preložitvijo nastopa kazni, kar je v preteklosti že bilo izvedeno. Pojasnil je, da bi lahko ravnali po zgledu iz leta 1991 in zakonskimi določili iz leta 2008, ko se je letno skupno število zmanjšalo z več kot 8000 na le 2500. "In s(m)o tako občutno zmanjšali število zaprtih oseb v bolj neugodnih varnostnih razmerah." Vse obsojene na kazen do dveh let bi po njegovem mnenju lahko napotili na izvršitev kazni z opravo družbeno koristnega dela.

"Upoštevajte, da je že več kot polovica zaprtih oseb v naših zaporih tujcev prav iz držav, kjer je virus izjemno prisoten," je še opozoril, ukrepe pa predlagal tudi zaradi zaposlenih in zdravniške službe. Ker zdravnik ne more biti sam z zaprto osebo, namreč nastajajo "težave in stroški".

Pravosodna ministrica Andreja Katičje včeraj ob seji sveta za nacionalno varnost sicer pojasnila, da trenutno stanje v zaporih obvladujejo, o drugih ukrepih pa se bodo odločili glede na morebitno poslabšanje razmer. Prav tako bodo po njenih besedah presodili, ali morda omejiti delo sodišč in ostalih pravosodnih deležnikov.