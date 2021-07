Radovedni medved zataval v bližino lokala: 'Prvič smo medveda videli tako blizu'

V vasi Trg pri Ložu so opazili medveda, ki se je močno približal obiskovalcem tamkajšnjega lokala Gušt Bar. Na spletu so objavili posnetek, kako se medved za nekaj trenutkov zadrži v bližini, si ogleda ljudi, nato pa nadaljuje svojo pot proti gozdu. "Prizor je bil zanimiv, saj je bilo to prvič, da se je medved tako približal lokalu," je dejal lastnik lokala.

Obiskovalci lokala Gušt Bar v vasici Trg pri Ložu so si lahko pobližje ogledali mladega medveda. Ta se je namreč lokalu približal na približno 30 do 40 metrov, je za 24ur.com povedal lastnik lokala Matic Turk. "Medvedov je pri nas kar veliko, zato smo jih domačini vajeni videvati. Je pa bilo to prvič, da smo medveda videli tako blizu lokala," je dejal. Medved je bil sam, ljudi pa se ni ustrašil, saj si jih je najprej dobro ogledal ter šele nato zbežal čez cesto proti gozdu, opisuje Turk. Medveda je s terase opazovalo okoli deset ljudi, na družbenem omrežju pa je Gušt Bar objavil tudi krajši posnetek srečanja. "Medved je bil tam slabo minuto, ogledal si je teren, nato pa je odšel," je povedal lastnik. O divjem obiskovalcu niso obvestili nikogar, saj se pogosto zgodi, da medved iz gozda zaide v vas. "Medved ni nevaren, dokler se ne počuti ogroženega," še poudarja Turk. icon-expand