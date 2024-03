Razdejanje na Rožniku: obiskovalci previdno

Kot so sporočili iz Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, je podrtih več dreves. Sobotni močan veter je namreč tudi v krajinskem parku podrl več dreves. Med drugim bo do sanacije zaprta Pot Roberta Blinca.

Situacija je lahko zaradi obviselih vej ali celih dreves nevarna, zato prosijo za večjo previdnost in izogibanje delom gozda, kjer opazite takšne posledice. Izvajalci so na terenu in intervenirajo po prioritetah, so še sporočili.