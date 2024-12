Obiskovanje tistih, ki bodo tudi na najdaljšo noč skrbeli za varnost

Ob tem je vse državljane pozval k odgovornemu in varnemu silvestrovanju in ob tem opomnil na neljuba dogodka, ko je na božičnem sejmu v Magdeburgu napadalec zapeljal v množico ljudi, ter na odpovedan dunajski koncert pevke Taylor Swift, na katerem so načrtovali teroristični napad. Kot je dejal, nobena država pred takšnimi napadi ni imuna.

Zabeleženih manj nezakonitih prehodov meje

Izjavo na sedežu Policijske uprave Koper je Poklukar izkoristil tudi za pregled aktivnosti in opravljenih nalog ministrstva v letu, ki se poslavlja. Ob tem je poudaril, da se je letos v primerjavi z letom 2023 zmanjšalo število nezakonitih prehodov meje. V letošnjem letu so zabeležili 44.000 nezakonitih prehodov meje, v letu 2023 pa dobrih 61.000. Pri tem so prevladovali državljani Sirije, Afganistana in Turčije.

V letu 2024 je dovoljenja za prebivanje v Sloveniji pridobilo slabih 99.000 državljanov tretjih držav, od tega jih je 20 odstotkov dobilo dovoljenje za stalno prebivanje. Skupaj sicer v Sloveniji ministrstvo beleži slabih 253.000 tujcev, ki imajo urejena dovoljenja za prebivanje v državi.

Pri državljanih iz držav Evropske unije so številke precej manjše; 5373 evropskih državljanov je v Sloveniji pridobilo dovoljenj za začasno bivanje, 726 pa jih je letos pridobilo dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji.

V Policiji zaposlenih 8032 policistov

Minister je izpostavil tudi delo ministrstva za notranje zadeve in povedal, da so imeli v začetku decembra v upravnem delu ministrstva zaposlenih 673 javnih uslužbencev, inšpektorat sestavlja 20 zaposlenih, v Policiji pa je zaposlenih 8032 policistov.