Objava javnega naročila za izgradnjo 25 milijonov evrov vrednega Rotovža

MO Maribor je objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo Centra Rotovž, ki trenutno velja za največji projekt v Sloveniji. Vrednost investicije je ocenjena na 25,4 milijona evrov. Rotovški trg bo oživil in povezal vsebine ter programe Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in mestnega kina. Največji del nove zgradbe bo multimedijski prostor, ki ga bo mogoče prilagoditi za večje število obiskovalcev. Gradbena dela se bodo začela pozimi, v času gradnje pa bo Mariborska knjižnica preseljena v Trgovski center City.

Mesta občina Maribor (MOM) je v poletnih mesecih pripravljala javno naročilo, ki ga je danes objavila na svoji spletni strani. Pred tem je pridobila pravnomočno dovoljenje, pristojni na ministrstvu za kulturo pa so ji zagotovili, da bodo polovico projekta sofinancirali, so sporočili z MOM. Gradbena dela bodo stala 16,9 milijona evrov (plus DDV), je zapisano v investicijskem programu. Ponudbe pa lahko zainteresirani oddajo do 18. oktober do 9. ure.

icon-expand Bodoča avla Mariborske knižnice. FOTO: Mestna občina Maribor

Po besedah predstavnikov MOM se bodo gradbena dela začela v zimskih mesecih, takoj po uspešnem zaključku javnega naročila za izvajalca del. Delavci bodo najprej zrušili objekte, takoj za tem pa se lotili gradnje nove stavbe, so pojasnili na MOK. "Javno naročilo, ki je bilo objavljeno, velja tako za rušenje kot gradnjo novega objekta." 'Največji del objekta je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev' Podjetje Medprostor – Arhitekturni atelje je novi objekt projektiralo tako, da je omogočilo univerzalno rabo prostorov. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov. "Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater," so opisali na MOM. Druga skupna točka so manjše učilnice oziroma ustvarjalnice, ki bodo v zahodnem traktu Rotovža. Tam bodo organizirali različne izobraževalne programe s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. Ostali študijski programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne bodo motili, so zagotovili na MOM.

icon-expand Prerez nove Umetnostne galerije Maribor. FOTO: Mestna občina Maribor

Novost noveliranega projekta je umestitev Umetnostne galerije Maribor in ukinitev uporabe obstoječega objekta Pionirske knjižnice, ki jo bodo premestili v sklop novega objekta. Ukinili bodo tudi tehnično klet in jo prestavili v najvišje etaže obeh novih objektov, so pojasnili na MOM. Rotovški trg bo posodobljen tako, da bo ponovno povrnjen v stanje pred zadnjo prenovo Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta. Kakovostna tlorisna geometrija zasnove povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. "Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel," menijo na MOK.

icon-expand Rotovški trg v Mariboru. FOTO: Dreamstime