Objave o obisku Lakersov dosegle več kot 40 milijonov uporabnikov

Slovenija je bila prek uradnih kanalov lige NBA in Los Angeles Lakers, Luke Dončića in drugih igralcev, mednarodnih športnih medijev ter številnih sekundarnih profilov predstavljena milijonskemu globalnemu občinstvu, so v sporočilu za javnost izpostavili na Slovenski turistični organizaciji (STO).
Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja - Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe.
Izjemen je bil odziv tudi na družbenih omrežjih, kjer so objave o obisku ekipe LA Lakers v Sloveniji do sedaj ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Dosegi vsebin na globalnih kanalih se še naprej povečujejo, zato gre pričakovati, da bodo dosegi še višji.
Liga NBA ima na Instagramu 88,1 milijona sledilcev, Los Angeles Lakers pa 24,6 milijona. Posamezna NBA objava z Bleda - video košarkarja Bronnyja Jamesa ob skoku v Blejsko jezero - je do 25. avgusta presegla 5,2 milijona ogledov, so navedli na STO.
Več posameznih vsebin LA Lakers iz Slovenije je prav tako doseglo milijonske rezultate. Ekipa Lakers in NBA so vsebine distribuirali prek omrežij Instagram, TikTok, Facebook in X. Vsebine, ki so jih na svojih kanalih delili Dončić in soigralci, so dodatno prevzemali športni mediji, košarkarski in fan profili ter drugi ustvarjalci, kar je podaljšalo življenjski cikel zgodbe in njen mednarodni doseg.
Poročanje tujih medijev
Med tujimi mediji so o obisku med drugim poročali Marca, New York Post, Bleacher Report, Yahoo Sports, The Guardian, ESPN LA, BasketNews, Times of India in As.
Objave v tujih medijih so Slovenijo predstavljale predvsem kot Dončićevo domovino ter destinacijo za ekipno povezovanje, šport in doživetja. V ospredju so bili Ljubljana, Bled, treningi v Stožicah, golf, kulinarika in naravne znamenitosti, ob zaključku obiska pa tudi dobrodelni obisk ljubljanske porodnišnice in Pediatrične klinike UKC Ljubljana.
STO je komunikacijski trenutek podprla z okrepljeno komunikacijo na lastnih kanalih Feel Slovenia, vsebinami na Slovenia.info in digitalnim oglaševanjem. Videovsebini This or That in Luka Dončić's favourite places in Slovenia sta skupaj presegli pet milijonov ogledov.
Prav tako STO je hkrati aktivno spremljala in vsebinsko amplificirala relevantne objave NBA, Lakersov in igralcev. Spodbudila je tudi skupno komunikacijsko aktivacijo destinacij z vijoličnimi majicami I feel Slovenia z zlatim košarkarskim motivom kot povezovalnim elementom. Po dosedanjem spremljanju je svoje vsebine objavilo najmanj 26 turističnih destinacij, dodatne spontane objave pa so nastajale tudi na kanalih turističnih ponudnikov, znamenitosti, hotelov, gostinskih in športnih ponudnikov, ki so jih igralci obiskali.
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