Objave o obisku Lakersov dosegle več kot 40 milijonov uporabnikov

Slovenija je bila prek uradnih kanalov lige NBA in Los Angeles Lakers, Luke Dončića in drugih igralcev, mednarodnih športnih medijev ter številnih sekundarnih profilov predstavljena milijonskemu globalnemu občinstvu, so v sporočilu za javnost izpostavili na Slovenski turistični organizaciji (STO).

Kot so zapisali, Slovenija ni bila zgolj lokacija obiska, temveč so bile skozi osebne objave igralcev in ekipne vsebine izpostavljene konkretne podobe in doživetja - Bled, Ljubljana, šport, golf, kulinarika in druženje ekipe.

Izjemen je bil odziv tudi na družbenih omrežjih, kjer so objave o obisku ekipe LA Lakers v Sloveniji do sedaj ustvarile ocenjeni skupni doseg več kot 40 milijonov. Dosegi vsebin na globalnih kanalih se še naprej povečujejo, zato gre pričakovati, da bodo dosegi še višji.

Liga NBA ima na Instagramu 88,1 milijona sledilcev, Los Angeles Lakers pa 24,6 milijona. Posamezna NBA objava z Bleda - video košarkarja Bronnyja Jamesa ob skoku v Blejsko jezero - je do 25. avgusta presegla 5,2 milijona ogledov, so navedli na STO.

Več posameznih vsebin LA Lakers iz Slovenije je prav tako doseglo milijonske rezultate. Ekipa Lakers in NBA so vsebine distribuirali prek omrežij Instagram, TikTok, Facebook in X. Vsebine, ki so jih na svojih kanalih delili Dončić in soigralci, so dodatno prevzemali športni mediji, košarkarski in fan profili ter drugi ustvarjalci, kar je podaljšalo življenjski cikel zgodbe in njen mednarodni doseg.