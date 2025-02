Kakšna je povezava med Zidar Klemenčičevo in pričevalcem?

Neresnični konstrukti in zaključki, ki so podani na podlagi nepravilnih informacij - to so bile prve besede odvetnice Nine Zidar Klemenčič po sinočnji objavi pričevanj. Na vprašanje, ali torej pravi, da je pričevalec na surovih, neobdelanih posnetkih ves čas lagal, pa: "Posnetkov koga? Posnetkov neke tretje osebe?" Na pojasnitev, da gre za posnetke njenega nekdanjega poslovnega partnerja, je sledil odvetničin odgovor: "Ta definicija poslovnega partnerja je definicija, ki si jo je izmislila novinarka Nika Kunaver."

"In to je Draganović imel prste vmes. Tam je neke izvajalce poslal. Jaz sem Nini plačal to 45.000 in Draganović pride in pravi, plačat bo zdej to treba. Jaz pravim, poslušaj me, jaz sem vse plačal Nini. Pravi, ja, ne nisi ne. Sm rekel, naj me ne zaje****, jaz nisem naročnik tega, Nina ti je to naročila, reši z njo," na posnetku pravi pričevalec.

Nadaljuje: "Je začel grozit, tam pri meni doma, na posestvu. Jaz rečem: Poslušaj me, Draganović, jaz te bom potisnil v gnojno jamo, ki ste jo naredili tamle. Tja noter te bom zakopal."