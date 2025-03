Objavili prvo dolgoročno vremensko napoved za poletje 2025

Dolgoročne napovedi se nanašajo na vremenske trende, na dejansko vreme pa nato lahko vpliva še vrsta dejavnikov," opozarjajo pri spletnem portalu Severe Weather Europe. In kaj pravijo trendi? Začetek poletja bo namočen, sledilo bo suho obdobje z visokimi temperaturami. Možnosti za vročinske valove so večje, kot je običajno.

Trenutno torej kaže, da bo junij v znamenju dežja, temperature pa bodo višje od običajnih za to obdobje. Bolj suhega vremena se lahko nadejajo na jugu in jugovzhodu kontinenta, od koder se bo nato območje visokega zračnega pritiska razširilo nad preostanek Evrope. Vremenski sistem naj bi se nato dlje časa ohranil nad osrednjim in severnim delom stare celine in blokiral dotok vlažnega zraka, ki se bo zadrževal nad skrajnim severom.

Z juga bodo k nam vdirale močno ogrete zračne mase, julij in avgust pa bosta zato nadpovprečno topla. Največja temperaturna odstopanja se obetajo nad severnim, jugovzhodnim in vzhodnim delom srednje Evrope, Slovenija je na robu tega dogajanja. Za jugovzhod medtem napovedujejo temperature blizu običajnih, pa tudi več dežja.

Pri napovedi so se sklicevali na model evropskega meteorološkega centra ECMWF.