Objavljamo neodvisni popis cen izdelkov, ki razkriva najbolj ugodnega trgovca

Kaj razkrivajo neodvisni popisi? Popis cen je v obdobju med 1. 1. 2022 in 9. 1. 2025 na podlagi opravljenih mesečnih popisov rednih cen več kot 9.000 izdelkov priznanih blagovnih znamk opravilo neodvisno podjetje. V primerjavo so vključene redne maloprodajne cene (v nadaljevanju RMPC) primerljivih izdelkov iz trgovin SPAR, Mercator in Tuš.* Podatki razkrivajo, da ima v SPARU v povprečju kar 93 % izdelkov nižjo ali enako redno ceno kot primerljivi izdelki v Mercatorju in Tušu. V to smo se prepričali tudi sami. Primerjali smo nekaj izdelkov iz zadnjega, januarskega popisa cen, na katerem so 9.403 izdelki.** Na podlagi tega ugotavljamo, da vam po nizke cene ni treba drugam, kot v SPAR!

Vse izdelke iz januarskega popisa si lahko ogledate tukaj. Rezultate popisov vseh 37 mesecev pa poiščite tukaj.

V Sparu prišparate vsak dan Ali ste vedeli, da je Spar 1. v akcijah in promocijah?*** V Sparu je vsak dan v akciji več kot 3400 izdelkov, kar je več kot celoten asortiman diskontne trgovine. Poleg izbora akcijskih izdelkov z oznako MEGA CENA vam je na voljo tudi več kot 2400 izdelkov priznanih znamk, ki jim v Sparu zagotavljajo nespremenjeno trajno znižano ceno 6 mesecev. Več kot 500 izdelkov priznanih znamk z oznako Redna cena - nikjer ceneje pa po redni ceni nikjer v Sloveniji ne dobite ceneje kot v Sparu. V Sparu lahko vsak dan prišparate! Vsak dan so vam poleg ugodnih cen na voljo tudi številne ugodnosti. Med drugimi lahko od ponedeljka do četrtka unovčite kupon za 25 % popusta na en izdelek po lastni izbiri**** ter ob petkih in sobotah kupon za 10 % popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 €****. Ostale ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih.

