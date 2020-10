Objavljen natečaj za direktorja NPU, vodstvene izkušnje niso več potrebne

Saga o tem, kdo bo prevzel vodenje Nacionalnega preiskovalnega urada, se nadaljuje. Kot smo že poročali, je upravno sodišče odločilo, da je bila razrešitev Darka Muženiča z direktorskega položaja nezakonita. To sodbo je Muženičev odvetnik Uroš Leben razumel kot potrdilo, da je pogodba o zaposlitvi še vedno veljavna, notranje ministrstvo oziroma policija pa bi torej morala Muženiča pozvati nazaj na delovno mesto. V nasprotnem primeru, je dodal Leben, bo treba počakati še na odločitev delovnega in socialnega sodišča, kamor je Muženič vložil tožbo zoper MNZ oziroma policijo zaradi nezakonite odpovedi.

Očitno na MNZ odločitve upravnega sodišča v Novi Gorici niso razumeli tako kot Leben in njegova stranka, saj so na uradnem spletišču vlade objavili natečaj za novega direktorja (ali direktorico) Nacionalnega preiskovalnega urada. Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat ali kandidatka, so poleg ustrezne izobrazbe še izpit za izvajanje policijskih pooblastil, dostop do tajnih podatkov (postopek pridobitve dovoljenja se lahko izvede naknadno), pa tudi najmanj sedem let delovnih izkušenj.

Vodstvene izkušnje so zdaj postale delovne izkušnje, zato na novo spisanim pogojem ustreza tudi Petra Grah Lazar, ki so jo 12. oktobra postavili na čelo NPU kot vršilko dolžnosti. Grah Lazarjeva, ki je sicer doktorica ekonomije, je na NPU delala že od decembra 2010 in do začetka leta 2014, nato pa je delala na DUTB in kasneje na Deloitte.

Petra Grah Lazar je bila na DUTB sicer zadolžena za korporativno varnost, njen mož Andrej Lazar pa je bil kot direktor upravljanja nepremičnin na DTB vpleten v afero KLI Logatec (pogodbe sicer ni podpisal). Nepravilnosti pri tem poslu interna revizija ni odkrila, odkrili pa so jih zunanji forenziki Ernest & Younga. Primer zdaj preiskuje prav NPU.

Po spremenjenih pogojih natečaja pa Grah Lazarjevi seveda ne manjkajo več pogoji, da bi bila na NPU kot direktorica, ne le vršilka dolžnosti. Izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov bo preverjala posebna natečajna komisija, ki jo bo imenoval uradniški svet. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za pet let.

Mnenje vlade: 'Vsa imenovanja, razrešitve ali premestitve v policiji so bile izvedene skladno s pravno podlago'

Skupina poslank in poslancev je DZ predložila priporočila Vladi RS v zvezi s kadrovanjem v državne institucije in gospodarske družbe. Vlada je mnenje na dopisni meji sprejela in odgovarja, da se v policiji postopke zaposlovanja in premeščanja izvaja na podlagi veljavne zakonodaje. Dodali so, da so bili vsa imenovanja, razrešitve in premestitve v policiji izvedeni skladno s pravno podlago, ki se uporablja že od leta 2013. "Vsi imenovani ali premeščeni javni uslužbenci izpolnjujejo predpisane pogoje za zasedbo položajnih delovnih mest," so zapisali.

