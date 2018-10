Objavljen natečaj za generalnega direktorja policije

V začetku oktobra je vlada s položaja generalnega direktorja policije razrešila Simona Veličkega , za vršilko dolžnosti pa so imenovali dosedanjo namestnico generalnega direktorja Tatjano Bobnar. Funkcijo namestnice je Bobnarjeva opravljala od leta 2009, z imenovanjem za v. d. generalnega direktorja pa je postala prva ženska na čelu slovenske policije.

Pred imenovanjem novega generalnega direktorja policije s polnim mandatom pa je ministrstvo moralo objaviti javni natečaj. Kandidati, ki se bodo nanj prijavili, morajo imeti ustrezno izobrazbo, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, prav tako ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora za več kot tri mesece.

Imeti morajo tudi ustrezne psihofizične sposobnosti, ne smejo biti člani politične stranke, imeti morajo opravljen izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šolo za policiste, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov ter osnovno raven znanja angleškega ali nemškega ali italijanskega jezika.

Okvirna vsebina dela generalnega direktorja policije je med drugim organiziranje, vodenje in kontroliranje dela policije, opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja policije, strateško načrtovanje in usmerjanje dela policije ter usklajevanje nalog z drugimi državnimi organi in institucijami.

V natečaju so navedene tudi posebnosti delovnega mesta, kot so dodatno obvezno pokojninsko zavarovanje, stalnost, uniforma in izpostavljenost dodatnim tveganjem za prisotnost varnostnih zadržkov.

Poleg življenjepisa in ustreznih dokazil morajo kandidati ob prijavi predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije z vsebinsko opredelitvijo in okvirno časovnico uresničevanje te vizije.

Celotno besedilo javnega natečaja za generalnega direktorja policije je dostopno med javnimi natečaji na spletni strani ministrstva za javno upravo. Zadnji dan za prijavo je 9. november.