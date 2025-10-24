Objavljen nov poziv: bomo pomladi končno dobili novega guvernerja?

Banka Slovenije je brez guvernerja od 8. januarja letos, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, državni zbor pa na to mesto ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala predsednica Nataša Pirc Musar. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki – državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.

Od takrat je predsednica predlagala še nekaj kandidatov za guvernerja, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji. Slednjič se je za ponovitev poziva ob strinjanju večine parlamentarnih strank odločila ta teden.

Pisni predlogi možnih kandidatov za guvernerja morajo biti obrazloženi, priloženo mora biti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti. Predloge je treba do 8. decembra do 15. ure poslati na Urad predsednika RS, ki bo poziv objavil tudi v današnjem uradnem listu.

Predsednica bo morala nato najkasneje do 7. januarja v državni zbor posredovati predlog kandidata. V vmesnem času bo opravila pogovore s predlaganimi kandidati in se o njih posvetovala tudi s predstavniki poslanskih skupin, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Pogovore s predlaganimi kandidati običajno želijo opraviti tudi v poslanskih skupinah.

Državni zbor bi lahko o kandidatu za guvernerja odločal na redni januarski seji, lahko pa tudi pozneje, a najkasneje do 6. februarja. Vendar to pomeni, da bi glasovanje morali opraviti na izredni seji državnega zbora, predvidevajo v uradu predsednice.

Če bo glasovanje tokrat uspelo, bo v Banki Slovenije stekel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja. Ta postopek lahko po zakonu traja največ tri mesece, običajno pa približno mesec dni.

Novega guvernerja Banke Slovenije bi tako lahko po izračunih urada predsednice republike dobili najprej konec februarja, najkasneje pa konec aprila.

Glasovanje o guvernerju v državnem zboru je tajno, za imenovanje pa je potrebna absolutna večina, torej 46 glasov. Pred Vasletom so osrednjo finančno ustanovo v državi vodili Marko Jazbec, Franc Arhar, Mitja Gaspari in Marko Kranjec.