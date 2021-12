Objavljen predlog resolucije o vladavini prava: 'Ozračje sovražnosti in globoke polarizacije'

Evropski parlament bo z resolucijo – če jo bodo podprli – izrazil "globoko zaskrbljenost zaradi ravni javne razprave, ozračja sovražnosti, nezaupanja in globoke polarizacije v Sloveniji, kar je spodkopalo zaupanje v javne organe in med njimi". Takšno je bilo tudi sporočilo v novembra objavljenem poročilu odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe), ki so ga pripravili na podlagi svoje oktobrske misije v Sloveniji.

Parlament naj bi z resolucijo tudi izpostavil, da morajo vplivne javne osebnosti in politiki, tudi člani vlade, voditi z zgledom ter zagotoviti spoštljivo in civilizirano javno razpravo brez ustrahovanja, napadov, žaljenja in nadlegovanja.

Poleg tega naj bi pozdravili imenovanje evropskih delegiranih tožilcev v Sloveniji, četudi s šestmesečno zamudo, in ob tem izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih sprememb zakona o državnem tožilstvu, ki bi omogočile retroaktivno spremembo meril za imenovanje in tako tvegale razrešitev imenovanih delegiranih tožilcev.

Omenili naj bi tudi obnovitev državnega financiranja STA in izpostavili pomen dolgoročne finančne vzdržnosti za neodvisno delovanje agencije ter pozvali vlado k nadaljnjemu državnemu financiranju STA, ki ga je pravno dolžna zagotoviti, in k zagotovitvi uredniške neodvisnosti agencije.

Predlog resolucije vključuje tudi zaskrbljenost nad vsemi napadi, kampanjami blatenja, klevetanji, kazenskimi preiskavami in strateškimi tožbami proti udeležbi javnosti (SLAPP), ki jih izvajajo vplivne javne osebnosti in politiki, vključno s člani vlade, še zlasti če ti prihajajo od oblasti in uradnih oseb, ter poziv vsem akterjem, naj prenehajo s takšnimi dejanji.