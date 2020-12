Objavljen razpis z dražbo za dodelitev frekvenc

Za ohranjanje konkurence na trgu je Akos med zahtevami določil tudi spektralne kape, s čimer želi zagotoviti dostop do frekvenčnega spektra zadostnemu številu tekmecev in preprečiti t. i. kopičenja spektra oz. da bi en operater kupil večino ali vse frekvence. Spektralne kape bodo upoštevali tudi v primeru prenosa radijskih frekvenc ali oddaje teh v namen.

Razpis se nanaša na dodelitev radijskih frekvenc v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Del frekvenčnih pasov 700 MHz, 3600 MHz in 26 GHz je namenjen uvajanju mobilnih omrežij pete generacije (5G). Frekvence je Akos ponudil, ker so operaterji izrazili interes zanje, poleg tega pa državo k podelitvi spektra zavezujejo roki Evropske komisije, so pojasnili.

Akos je razpis lahko objavil, potem ko je vlada ta teden potrdila izklicne cene za frekvence. Te so takšne, da bi bil v primeru prodaje vseh frekvenc po izklicnih cenah državni proračun bogatejši za približno 70 milijonov evrov. Kakšen bo dejanski iztržek, na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) ne morejo napovedati, saj je odvisen od interesa za posamezen frekvenčni pas.

V roku petih let pa bodo morali vse frekvence uporabljati v celotnem pridobljenem frekvenčnem pasu in ponujati storitve končnim uporabnikom na vseh teh frekvencah vsaj v vseh večjih mestih.

Za parni frekvenčni spekter 700 MHz bodo veljale še dodatne obveznosti. Operaterji, ki ga bodo pridobili, bodo morali z vsem radijskim spektrom, s katerim bodo po koncu razpisa razpolagali, komercialno omogočati javno dostopne širokopasovne storitve na mobilnih prizemnih omrežjih.

Ponudniki, ki na dan uvedbe razpisa že imajo frekvenčni spekter pod 1GHz, bodo morali do konca leta 2025 zagotoviti pokrivanje 99 odstotkov avtocest in hitrih cest ter prebivalstva Slovenije, vsaj 60 odstotkov glavnih in regionalnih cest prvega in drugega reda ter vsaj 60 odstotkov aktivnih železnic s potniškim prometom. Pokrivanje v vlakih bo v pristojnosti njihovih upravljavcev.

Operaterji, ki bodo imeli manj kot 2 x 25 MHz spektra pod 1 GHz, bodo morali zagotoviti bitne hitrosti z uporabniško izkušnjo najmanj 10 Mb/s do uporabnika in 2 Mb/s od njega. Operaterji, ki bodo imeli vsaj 2 x 25 MHz spektra pod 1 GHz, pa bodo morali zagotoviti najmanj 30 Mb/s do uporabnika in 3 Mb/s od njega.

Besedilo razpisa vključuje tudi obvezo glede spoštovanja osnovnih zahtev na področju zagotavljanja varnosti omrežij, kar pa ne pomeni, da to vnaprej prepoveduje sodelovanje katerega od ponudnikov strojne ali programske opreme. Akos namreč frekvence le podeli, tehnični vidik vzpostavitve omrežij pa je stvar imetnikov frekvec, torej operaterjev.

Rok za oddajo ponudb na razpisu je 1. februar 2021. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo lahko pristopili k dražbi, ki naj bi sledila marca ali aprila. Pred njenim začetkom bo Akos za dražitelje organiziral delavnice in zasebne poskusne dražbe. Na Akosu predvidevajo, da bodo frekvence podelili do sredine prihodnjega leta.