Objavljen razpis za generalnega direktorja Fursa

Ivan Simič , ki je tedanjo Davčno upravo RS že vodil med letoma 2006 in 2008, je vajeti Fursa prevzel potem, ko je vlada s položaja v. d. generalnega direktorja razrešila Simona Starčka . Vlada je Simiča imenovala do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do konca novembra. Simič je sicer že pred časom zatrdil, da na mestu vodje Fursa ne namerava ostati dlje kot pol leta.

Finančno ministrstvo je razpis za novega generalnega direktorja objavilo v sredo. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za pet let z možnostjo ponovnega imenovanja. Najkasneje v 15 mesecih od imenovanja na položaj mora izbrani kandidat pridobiti funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.

Prijavljeni kandidati morajo poleg osnovnih pogojev glede slovenskega državljanstva, ustrezne izobrazbe, znanja uradnega jezika, dokazila o nekaznovanosti ter dokazila o funkcionalnem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov imeti tudi najmanj 10 let delovnih izkušenj. Predložiti mora tudi vizijo prednostnih nalog in razvoja Fursa v petletno mandatno obdobje, ki mora biti napisana na najmanj dveh in največ petih straneh v A4-formatu. Iz vizije mora biti razvidno, da je plod lastnega razmišljanja kandidata.