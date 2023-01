Objavljen razpis za štipendije za deficitarne poklice

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra. Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja.

Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Centrom za poklicno izobraževanje in zavodom za zaposlovanje in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev, za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Tako letos med deficitarnimi poklici, za katere bo mogoče pridobiti štipendijo, ni več triletnih programov mehatronik operater in elektrikar. V zadnjih letih je bilo za omenjena programa podeljenih največ štipendij, vpis se je popravil in je trenutno zadosten, so pojasnili. Tudi letos imajo cilj dodeliti štipendijo 1000 štipendistom.